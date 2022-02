Serie B, Crotone-Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa): "Per noi è un punto guadagnato"

Queste le parole del tecnico del Cittadella, Edoardo Gorini, nel post gara contro il Crotone all'Ezio Scida del capoluogo calabrese per la 21°giornata del campionato di Serie B BKT. Il match è terminato con il risultato di parità, 0-0:

"Nel primo tempo non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato e abbiamo sofferto molto. Però siamo stati bravi a compattarci evitando il gol, che probabilmente meritavamo di prendere. Non siamo stati coordinati e siamo arrivati spesso sulle seconde palle. Affrontare il Crotone in questo momento non è facile, perché si sono rimessi in carraggiata e adesso sono allenati da un tecnico molto preparato. Ci hanno messo onestamente in difficoltà. Nella ripresa abbiamo trovato un po' la quadra, grazie ai cambi, mentre il Crotone forse è un po' calato e non ha saputo reggere i ritmi del primo tempo. Noi abbiamo rischiato di portare a casa la vittoria nella ripresa, anche se non sarebbe stata meritata. Il pareggio alla fine è giusto. Per noi è un punto guadagnato peché il Crotone ci ha messo in difficoltà. Chiaro, se all'80' entra la punizione di Baldini, stiamo parlando di una vittoria non meritata. Spesso lo abbiamo subito quest'anno, mentre a noi non capita mai. Il nostro obiettivo è vincere tutte le partite, poi logicamente ci sono difficoltà. Venire giocare a Crotone nel girone di ritorno sarà difficile per tutti, perché chi si deve salvare giocherà con il coltello tra i denti. Oggi va dato merito al Cittadella di aver giocato con carattere nel primo tempo, di aver tenuto botta nonostante le difficoltà. La nostra dimensione è quella di vincere tutte le partite, giocando partita per partita. Raggiungere la salvezza è il primo scalino, prima la raggiungiamo, prima possiamo aspirare a qualcosa di diverso e più grande. Laribi è arrivato da due giorni, deve entrare ancora nei meccanismi della squadra, anche se di tempo non c'è molto per lavorare visto che abbiamo 7 partite a febbraio. Il gruppo deve essere bravo a inserire i nuovi e quest'ultimi imparare quello che voglio da loro. Sicuramente dobbiamo migliorare nell'approccio geometrico della partita e ci lavoreremo, oggi avevamo giocatori molto tecnici che hanno fatto fatica per colpa del Crotone e per qualche giornata no. Se hai due giocatori in difficoltà su dieci, per quello che vogliamo fare noi, è tanto. Dobbiamo tornare a fare punti. Sono tanti pareggi, l'importante è dare continuità, inserire i nuovi in fretta e continuare a fare quello che facciamo, portando sempre a casa qualche punto. Secondo me dopo il mercato ci siamo rafforzati perché sono arrivati giocatori validi. C'è bisogno di tempo per inserire i nuovi, perché ci aspettiamo molto da loro. Nel secondo tempo grazie ai cambi ci siamo messi apposto, non rischiando più nulla. Sicuramente possiamo fare molto di più, perché ci aspetta un mese molto intenso."