Serie B, femminile: Cittadella Women pari nel derby con l'Hellas Verona, è secondo posto in classifica

È un punto che vale oro e l’aggancio al secondo posto in classifica Serie B, quello conquistato dal Cittadella Women in casa dell'Hellas Verona nella settima giornata di campionato. Al gol della granata Nichele nel primo tempo ha risposto nella ripresa Capucci. Una buona prestazione da parte delle ragazze di Colantuono, che complice la sconfitta del Napoli, si ritrovano al secondo posto in classifica a 16 punti, a -3 dal battistrada Lazio Women.



Resta l'amaro in bocca per non avere concretizzato al massimo il dominio del primo tempo con una Kongouli molto ispirata. Si va così alla pausa delle nazionali con il Cittadella in alto in classifica e si ritorna in campo domenica 20 novembre per l'ottava giornata di campionato, quando a Tombolo arriverà il Genoa ultimo in classifica.