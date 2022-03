Serie B, Parma-Cittadella: i numeri degli uomini di Iachini dopo la 28°giornata

Nemmeno l'arrivo di Iachini, lo scorso 23 novembre 2021, sta rimettendo in sesto una stagione partita con grandissime ambizioni in casa Parma, e al momento molto deludente. I ducali sono una delle corazzate del campionato per qualità dei giocatori a disposizione e per l'esperienza a disposizione. Come nel caso del Monza, i nomi non bastano per vincere le partite. Proprio su questo aspetto sta lavorando Iachini, che dal suo approdo, ha raccolto 17 punti in 15 partite, gli stessi fatti da Maresca al momento del suo esonero, alla tredicesima giornata. Tanti i pareggi raccolti dai gialloblu, che ne fanno la squadra leader in questa speciale classifica. Una cosa è certa: le giornate di campionato sono sempre meno e anche il sogno playoff sembra sempre più una chimera che un reale obiettivo alla portata di Buffon e compagni.

Ecco l'analisi a raggi X del Parma:

13°Posto in Classifica

Punti Fatti: 34

7 Vittorie 8 Sconfitte 13 Pareggi

35 gol fatti 32 gol subiti

Media Punti: 1,21

Media Gol Segnati: 1,25

Media Gol Subiti: 1,14

Rendimento in casa del Parma

Punti Fatti 18

4 Vittorie 6 Pareggi 4 Sconfitte

18 gol fatti 13 gol subiti

Media Punti: 1,28

Media Gol Segnati: 1,28

Media Gol Subiti: 0,93

Rendimento in trasferta

Punti Fatti 15

3 Vittorie 7 Pareggi 4 Sconfitte

17 gol fatti 19 gol subiti

Media Punti: 1,07

Media Gol Segnati: 1,21

Media Gol Subiti: 1,35

I minuti dei gol fatti dal Parma

2 1'-15',

1'-15', 8 16'-30',

16'-30', 7 31'-45'

31'-45' 0 45+

45+ 5 46'-60'

46'-60' 7 61'-75',

61'-75', 5 76'-90'

76'-90' 1 90+



I minuti dei gol subiti dal Parma

7 1'-15'

1'-15' 3 16'-30'

16'-30' 4 31'-45'

31'-45' 0 45+

45+ 5 46'-60'

46'-60' 6 61'-75',

61'-75', 6 76'-90'

76'-90' 1 90+



I marcatori in campionato:

10 Vazquez

6 Benedyczak

3 Man, Tutino, Inglese

2 Juric, Mihaila*,

1 Cobbaut, Del Prato, Brunetta, Bernabé, Simy, Pandev

Assistman:

5 Brunetta

4 Vazquez

3 Cobbaut, Inglese

2 Juric, Del Prato, Simy

1 Man, Tutino, Osorio, W.Coulibaly, Mihaila*

* Da gennaio all'Atalanta.

I più presenti: