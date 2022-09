Serie B, Reggina-Cittadella: i convocati di mister Inzaghi per la gara al Granillo

Il tecnico del Reggina, Filippo Inzaghi, ha stilato i convocati per la gara contro il Cittadella, in programma domani pomeriggio alle ore 14.00. Out Obi, dubbio in difesa per una maglia da titolare tra Cionek e Camporese