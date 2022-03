Serie B, Reggina: mister Roberto Stellone (conferenza stampa) "Siamo in emergenza, ma dobbiamo riprenderci i punti persi contro il Perugia"

Dal sito ufficiale della Reggina, prossimo avversario del Cittadella domani al Tombolato per la 30°giornata di campionato, ecco alcune delle dichiarazioni di mister Stellone. Panoramica sul momento dei calabresi e un piccolo focus sul Citta di mister Gorini:

"La gara contro il Perugia è stata molto equilibrata, ci abbiamo provato e annullato una squadra forte come gli umbri, che ha fermato tante big di questo campionato. In difesa abbiamo fatto molto bene, a centrocampo abbiamo vinto molti duelli, abbiamo avuto l'occasione con Cionek e loro invece hanno avuto due chance per segnare e in una ci hanno punito. La punizione del loro gol nasce da un fraintendimento nostro, dovevamo gestire meglio la situazione. Dispiace aver perso in casa e dispiace aver visto il Perugia allontanarsi in classifica. Menez speriamo di averlo dopo la sosta. Cortinovis, Franco e Tumminello hanno la febbre, Galabinov non partirà con la squadra, accusa da tempo un problema all'adduttore. Denis, Aya e Lakicevic sono infortunati. Abbiamo chiamato Diop della Primavera. Non voglio far fare due gare di fila a Cionek, metteremo in campo una formazione fresca, cambieremo sei-sette calciatori. Il Cittadella pressa, attacca, è una squadra aggressiva e spigolosa. Siamo in emergenza, ma sono fiducioso, dobbiamo riprenderci i punti persi contro il Perugia. La gara di domani è un tipo di partita nella quale non mi servono calciatori a piede invertito. Sarà una gara di seconde palle e di ripartenze, di velocità. Loro usano lo stesso modulo da quattro anni, hanno la stessa strategia: fare giocare male gli avversari, non esprimono calcio di costruzione, ma cercano la verticalizzazione sulle punte. Dobbiamo impedirgli di fargli fare quello che sanno fare, dobbiamo rispondere con la medesima aggressività."