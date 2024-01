Verso Ternana-Cittadella: le 5 curiosità della 21°giornata delle due squadre

Ecco i cinque focus principali su Ternana-Cittadella gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B.

? Tra le squadre attualmente in Serie B, il Cittadella è quella contro cui la Ternana vanta la più bassa percentuale di sconfitte nel torneo: 21%, frutto di appena quattro ko in 19 confronti (completano il bilancio otto vittorie rossoverdi e sette pareggi). Il gruppo di Gorini è rimasto imbattuto negli ultimi due confronti in Serie B contro la Ternana (1V, 1N) e potrebbe registrare più risultati utili consecutivi contro i rossoverdi nella competizione solamente per la seconda volta nella sua storia – l’unico precedente è stato di tre match di fila senza sconfitte tra il 2014 e il 2016 (1V, 2N). Nel match di ritorno della passata stagione, il Cittadella ha ottenuto il suo primo successo in assoluto in Serie B sul campo della Ternana: il 25 febbraio 2023 con il punteggio di 2-1 (doppietta di Crociata, che ha ribaltato il match dopo il momentaneo vantaggio rossoverde firmato Diakité) – in prececedenza sei vittorie degli umbri e due pareggi.

? I granata non perde da nove match di fila in Serie B (7V, 2N) e non fa meglio da febbraio 2022 (quando arrivò a 11 gare senza sconfitte – 4V, 7N); nel periodo (dalla 12a giornata), i veneti hanno conquistato 23 punti (2.56 a partita) e sarebbero virtualmente primi nel torneo.

? Duelli a tutto campo: Cittadella (1324 – media di 66 a partita) e Ternana (1236 – media di 62 a partita) sono due delle tre squadre (1236 anche lo Spezia) che hanno recuperato il maggior numero di palloni in questa Serie B.

? Salim Diakité ha partecipato a cinque reti (tre gol e due assist) nelle ultime 12 gare disputate in Serie B, dopo che in tutte le precedenti 58 aveva preso parte soltanto a una marcatura (il suo primo gol nel torneo, siglato proprio contro il Cittadella, al Libero Liberati, il 25 febbraio 2023).

? Alessio Vita, a segno contro il Palermo nell’ultimo turno di campionato, sta vivendo la sua stagione più prolifica in Serie B con quattro gol all’attivo, anche se tutti sono arrivati al Tombolato; contro la Ternana, il granata ha già siglato due reti e solo contro il Cosenza ha fatto meglio (tre) nel torneo cadetto.