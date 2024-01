Cittadella, Luca Pandolfi: «Siamo un grande gruppo, Ternana avversario ostico e difficile»

Da Palermo al Palermo, continua il momento d'oro di Luca Pandolfi, attaccante del Cittadella al quarto posto in classifica. Contro gli uomini di Corini un altro gol, dopo quello dell'andata, e la sensazione che quando vede rosanero il bomber napoletano si trasforma. «Cerco di affrontare tutte le partite allo stesso modo, non ci sono motivazioni particolari con il Palermo», riconosce il numero 7 granata dalle colonne del Gazzettino. «Sono fortunato che vado sempre a segno contro di loro, mi dispiace per i rosanero ma gioco sempre al massimo ogni gara. Il Palermo è una squadra blasonata, gli stimoli arrivano da sé quando sfidi grandi squadre come lo è quella isolana. Ho fatto gol al Palermo ma la cosa più importante era il successo del Cittadella, ci siamo riusciti».

Intanto con il centro di sabato, per Pandolfi le reti diventano quattro in campionato, al pari del collega Pittarello e di Alessio Vita, centrocampista solo di ruolo, ma non di fatto: «Spero che le mie reti aiutino la squadra a raccogliere risultati positivi, poi che faccia gol io o i miei compagni, poco importa. Più importante la rete di sabato o quella di novembre al Barbera? Resto della mia idea. Quello realizzato all’andata rimane il più significativo. Ha dato il via a tutto il resto. La rete di sabato la dedico sempre alle stesse persone, alla mia famiglia. Volevamo riprenderci quanto lasciato nell’ultima sfida del 2023, l’abbiamo fatto alla grande, ma dobbiamo continuare su questa strada, confermando di essere un grande gruppo. Durante la settimana ci alleniamo tutti al massimo, non ci risparmiamo mai una corsa. C’è un grande gruppo, unito, dentro e fuori da campo».

I risultati si stanno vedendo, visto la classifica più che positiva: «La classifica non la guardiamo, altrimenti ci gira la testa. Ragioniamo di partita in partita, scendiamo in campo senza guardare al nome dell’avversario che ci sta di fronte. Pensiamo invece a fare la nostra gara,ad andare forte, a correre più degli altri, poi alla fine si tireranno le somme, augurandoci ci arrivare più in alto possibile. Ora accantoniamo subito la partita giocata, rimaniamo con ipiedi per terra e pensiamo solo a lavorare al massimo. Adesso toccherà alla Ternana, un’avversaria ostica e fastidiosa da affrontare».

E chissà che sugli spalti del Liberati non ci sia uno dei suoi più grossi fan, quel Walter Alfredo Novellino che ha tanto parlato bene di lui a Marchetti quest'estate prima dell'acquisto: «Ringrazio l’allenatore, la stima è reciproca. A Cittadella mi sento a mio agio e avverto grande fiducia, può essere uno stimolo in più. Chi sta giù di morale, infatti, non riesce ad esprimersi al meglio. Ad oggi mi sento di dire che Cittadella è stata la scelta migliore per me, spero che continui così».