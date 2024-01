Ciclone Pereiro, il Cittadella si schianta sul campo della Ternana

Il Cittadella cade al Liberati di Terni sotto i colpi di Gaston Pereiro. Il neo acquisto uruguaiano della Ternana con due assist e una rete di pregevole fattura ferma a nove risultati utili consecutivi la striscia positiva di Gorini e dei suoi ragazzi. Una sconfitta salutare per i granata, che dopo un ottimo approccio alla sfida - con un palo e una traversa nei primi 9' a firma Pittarello e Cassano - hanno patito l'aggressività e la qualità della Ternana, trascinata dai nuovi innesti Carboni, Faticanti e Pereiro. Giornata storta che può capitare e non intacca il percorso granata, "scesi" in classifica al quinto posto a quota 36 punti dopo la 21°giornata.

Manca il Cinismo

Il Cittadella approccia bene la gara. Anche senza Branca squalificato, i granata entrano in campo elettrici e vogliosi di mettere in discesa subito la gara, mettendo a nudo le problematiche difensive degli umbri, spesso lenti nelle fughe verso Iannarilli. Pronti via e al 3' Pittarello, su vellutata di piatto di Pandolfi, colpisce il palo dall'interno dell'area di rigore, mentre sei minuti più tardi è il momento della traversa di Cassano con il destro, al termine di una ripartenza orchestrata da Danzi e rifinita da Pittarello. Gli umbri barcollano ma non mollano e dopo un altro spavento firmato Pittarello, esterno della rete all'11', iniziano a prendere campo, trascinati dalla classe del neo acquisto Gaston Pereiro e dal fosforo del 2004 Faticanti, scuola Roma. Raimondo costringe Kastrati in corner al 17' e cinque minuti più tardi la Fere passa con Carboni, abile a bruciare di testa Salvi su cross dalla destra di Pereiro.

Pandolfi Sangue Freddo

Il gol subito, in un momento di riorganizzazione della sfida, mette in difficoltà i granata che sbandano nei minuti successivi. Raimondo sfiora il raddoppio al 28', Casasola costringe agli straordinari Kastrati al 32', a dimostrazione che qualcosa nei soliti meccanismi non va al Liberati. Proprio nel momento in cui il primo tempo sembra inclinarsi verso gli umbri, ecco il pari del Citta. Buco di Sorensen su traversone rasoterra di Danzi, Pittarello serve Pandolfi che mette a sedere due avversari e batte Iannarilli di destro. Gol di pregevole fattura per il centravanti napoletano, al quinto centro stagionale. L'ultimo sussulto è a firma Pereiro, con Kastrati che controlla con attenzione.

Ripresa da incubo

Nemmeno l tempo di riposizionarsi il campo, che i ragazzi di Gorini vanno nuovamente sotto. Lucchesi avvia e conclude l'azione, sbucando alle spalle di un insoltiamente distratto Pavan sul tiro-cross di Pereiro. Prima marcatura stagionale del centrale difensivo ventenne di Breda. Il nuovo vantaggio della Fere lascia interdetto il Cittadella, esattamente come nel primo tempo. L'assolo Carriero al 49' è un'iniziativa isolata, perché la Ternana in questa fase è padrona del campo con un Pereiro in formato Celeste. Gorini mischia le carte con Maistrello ed Angeli in campo, ma è al 61' l'ex PSV e Cagliari si mette in proprio e celebra la sua gara con una gemma dal limite su cui Kastrati non può fare veramente nulla. Tre a uno per la Ternana e gara vitualmente chiusa.

Il Risveglio (Tardivo)

Il doppio schiaffo nel primo quarto d'ora della ripresa non fa demordere Vita e compagni, con due super occasioni tra il 70' e 71' a firma Pandolfi e Maistrello. Nel primo caso Sorensen si fa perdonare sull'errore nel primo gol, chiudendo in corner, mentre la girata del 32 granata da due passi viene deviata in angolo da Mantovani. Niente da fare in Umbria per i granata, ancora una volta il Liberati è un campo difficile da espugnare per la squadra di Gorini, attesa la prossima settimana dalla sfida al Tombolato contro la Sampdoria di Pirlo.

Questo il tabellino del Liberati:

TERNANA-CITTADELLA 3-1

PRIMO TEMPO 1-1

MARCATORI Carboni (T) al 22' p.t., Pandolfi (C) al 40' p.t.; Lucchesi (T) al 1' s.t., Pereiro (T) al 16' s.t.

TERNANA (3-5-1-1)

Iannarilli 6; Mantovani 6,5 (dal 37' s.t. Boloca s.v.), Sorensen 5, Lucchesi 7; Casasola 6,5 (dal 28' s.t. Distefano 6), De Boer 6, Faticanti 7 (dal 28' s.t. Favasuli 6), Pyyhtiä 6, Carboni 6,5; Pereiro 8,5 (dal 28' s.t. Labojko 6); Raimondo 6,5 (dal 21' s.t. Favilli 6)

PANCHINA Vitali, Brazao, Boloca, Zuberek, Capuano, Diakitè, Dionisi, Luperini

ALLENATORE Breda 7

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6,5; Salvi 5, Pavan 5,5, Negro 6, Carissoni 5,5; Vita 6, Danzi 5,5 (dal 14' s.t. Angeli 5,5), Carriero 6 (dal 23' s.t. Mastrantonio 6); Cassano 5,5 (dal 23' s.t. Baldini 6); Pandolfi 6,5 (dal 35' s.t. Magrassi s.v.), Pittarello 6 (dal 14' s.t. Maistrello 6)

PANCHINA Maniero, Frare, Giraudo, Rizza, Amatucci, Kornvig, Tessiore

ALLENATORE Gorini 5,5

ARBITRO Monaldi di Macerata 6

ASSISTENTI Cipressa-Garzelli

AMMONITI Carboni (T), Pavan (C), Negro (C), Pereiro (T) per gioco scorretto, De Boer (T) per proteste

NOTE 4.054 spettatori (di cui 32 ospiti e 1.987 abbonati). Tiri in porta 5-4 (con un palo e con una traversa). Tiri fuori 10-11. In fuorigioco 1-0. Angoli 5-8. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 5’