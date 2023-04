Serie B, Cittadella: Tombolato sold out contro il Genoa?

Tutto esaurito in vista al Tombolato per Cittadella-Genoa di sabato 22 aprile alle ore 14.00. A due giorni dalla sfida contro la squadra di Gilardino, i tagliandi staccati sono 3500, a cui vanno aggiunti i 1580 abbonati granata. Per la prima volta in stagione superate le 5000 unità presenti (5080 per la precisione, secondo i dati forniti dall'ufficio stampa del Cittadella), ma il grande entusiasmo genoano potrebbe portare al sold out. Superato il record stagionale raggiunto con il Palermo 4594, il fattore decisivo per questo pienone è sicuramente la non restrizione di vendita dei biglietti per i tifosi del Grifone.

Al momento i tifosi genoani con il tagliando per sabato al Tombolato sono 1467 (1144 del settore ospiti + 323 della tribunetta a lato della ovest), ma almeno altri 1100, secondo le stime provenienti dalla Liguria, sono previsti in arrivo sabato a Cittadella. Tante macchie di rossoblu in vista sabato pomeriggio.

Dopo i fasti delle finali playoff, il Tombolato torna a riempirsi e il presidente Gabrielli può sorridere parzialmente, pensando all'incasso. Poi c'è il campo e lì sarà una sfida fondamentale per entrambe le squadre. Il Cittadella deve ritrovare la vittoria dopo 7 turni di digiuno, mentre il Genoa vuole continuare la marcia verso la promozione in A.