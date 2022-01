Serie B, Vicenza-Cittadella: dirige la gara Marini

Squadra in casa

Squadra in casa LR Vicenza

Prima giornata del girone di ritorno e subito tempo di derby in trasferta per il Cittadella al Romeo Menti di Vicenza. Sarà il Signor Valerio MARINI della sezione di Roma 1 a dirigere Vicenza-Cittadella gara valevole per la ventiseima giornata alle ore 16.15 domenica 23 gennaio.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà il Sig. Del Giovane di Albano Laziale, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Barone di Roma 1. Quarto uomo il Sig. Zucchetti di Foligno, con al V.A.R. Sig. Mazzoleni di Bergamo ed A.V.A.R. Sig. Grossi di Frosinone.