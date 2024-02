Padova, l'Arzignano da superare per continuare a cullare il sogno rimonta

All'assalto dell'Arzignano. Il Padova è pronto ad affrontare l'inizio di questo mini rodeo stagionale, quattro gare nei prossimi 15 giorni, con il derby all'Euganeo contro i berici diretti da Bianchini valido per la 28°giornata. Calcio d'inizio alle ore 18.30, con gli uomini di Torrente chiamati a centrare la terza vittoria consecutiva e confermare il periodo positivo inaugurato contro la Pro Patria e rafforzato con la Pro Sesto. La visita lampo di mercoledì mattina del proprietario Oughourlian ha ravvivato ancora di più in seno al gruppo la voglia di farsi trovare pronti qualora il Mantova abbia qualche battuta a vuoto in questo rush finale. In poche parole con l'Arzignano c'è solo un risultato a disposizione: la vittoria.

La situazione in casa Padova

Nonostante le assenze di Bianchi, vicino al rientro completo in gruppo, e Palombi, per lui almeno 3 settimane di stop, Torrente può giostrare a piacimento il roster, forte di una profondità vista poche volte negli ultimi anni a Padova. Avanti tutta con il 4-3-3, avanti tutta con il tridente pesante composto da Liguori, Bortolussi e Valente. La Li-Bo-Va è la sicurezza del tecnico biancoscudato, mentre negli altri reparti qualche dubbio c'è. A partire da chi giocherà in cabina di regia: Crisetig o Radrezza? In conferenza stampa Torrente ha lasciato aperti parecchi spiragli per l'ex Cagliari e Reggina, anche se Radrezza scalpita per riprendersi il posto da titolare. Sicuri di una maglia dal 1' Fusi e Varas. In difesa ballottaggio tra Villa e Favale per l'out mancino, con quest'ultimo attardato di qualche posizione rispetto al primo. Donnarumma tra i pali, Kirwan, Delli Carri e Faedo in difesa, intoccabili.



Questo i convocati

PORTIERI: Donnarumma, Rossi, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Crescenzi, Delli Carri, Faedo, Favale, Kirwan, Perrotta, Villa

CENTROCAMPISTI: Capelli, Cretella, Crisetig, Dezi, Fusi, Radrezza, Varas, Valente

ATTACCANTI: Bortolussi, Liguori, Tordini, Zamparo



PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Delli Carri, Faedo, Villa (Favale); Fusi, Crisetig (Radrezza), Varas; Liguori, Bortolussi, Valente

La situazione in casa Arzignano

Tutto cristallizzato in casa vicentina, con i Bianchini boys reduci da una sola vittoria in questo 2024, due settimane fa contro la Giana Erminio. I gialloazzurri, nelle parole del mister e del portiere Boseggia, vogliono dare battaglia e dimostrare che nella gara d'andata al Dal Molin furono i dettagli a decidere la sfida in favore dei biancoscudati: «Per noi deve essere una partita nella quale dimostrare che siamo una squadra matura. Vogliamo andare a Padova per provare a fare risultato sapendo che sarà una partita difficile dove ci sarà da soffrire però allo stesso tempo voglio che i ragazzi vadano là con coraggio». Coraggio, maturità ed intensità per espugnare l'Euganeo e risalire la china, con la zona playout che dista appena 3 punti sotto i loro piedi.



Arzignano (4-3-1-2): Boseggia; Gemignani, Piana, Boffelli, Bernardi; Lakti, Casini, Antoniazzi; Lunghi; Faggioli, Parigi

I numeri della sfida

Quattro i precedenti tra le le due squadre negli ultimi 30 anni. Il bilancio evidenzia 3 vittorie per il Padova, 1 pareggio e nessun vittoria per l'Arzignano. Nell'ultimo viaggio a Padova dei gialloazzurri, il 5 novembre 2022, tra le due squadre è finita in parità per 2-2 con le reti di Cester e Fyda per l'Arzignano e la doppietta del solito Liguori per il Padova.

Chi dirige la sfida

Gara affidata ad Aleksandar Djurdjevic di Trieste, coadiuvato da Dell’Arciprete di Vasto e Zini di Udine.

Il programma della 28°Giornata

Girone A

Sabato 23 Febbraio ore 20:45

Giana Erminio-Lumezzane 2-1



Sabato 24 Febbraio ore 18:30

Padova Arzignano

Alessandria-Albinoleffe

Pergolettese-Pro Vercelli

Pro Sesto-Trento

Domenica 25 Febbraio ore 14:00

Pro Patria-Renate

Domenica 25 Febbraio ore 16:00

Vicenza-Triestina

Domenica 25 Febbraio ore 16:15

Novara-Mantova

Domenica 25 Febbraio ore 18:30

Fiorenzuola-Virtus Verona



Domenica 26 Febbraio ore 20:45

Legnago-Atalanta Under 23

CLASSIFICA

Mantova 66, Padova 58, Vicenza 46, Triestina 46, Atalanta U23 45, Lumezzane 41*, Legnago 40, Pro Vercelli 38, Virtus Verona 38, Giana Erminio 37*, Pro Patria 35, Albinoleffe 34, Arzignano 33, Renate 33, Trento 31, Pergolettese 30, Novara 29, Fiorenzuola 26, Pro Sesto 19, Alessandria 17. *una gara in più

Dove guardare Padova-Arzignano

Padova-Arzignano sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.