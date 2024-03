Padova, Antonio Donnaurmma: «Chiediamo scusa ai tifosi. Sconfitta pesante, ma questo gruppo non molla»

Un capitano si vede, si sente e si ascolta nel momento del bisogno e Antonio Donnarumma, da leader vero non si smentisce. Ecco le sue dichiarazioni nel post gara contro la Giana Erminio: «Oggi ha funzionato poco, ha ragione il mister. È stata una brutta sconfitta e meritata. Dispiace per i tifosi venuti qui ed ora c’è solo da chiedere scusa. Da domani dobbiamo tornare a pensare contro l’Albinoleffe. Quando perdi ora, che manca poco, dobbiamo comunque pensare in positivo. Crollo psicofisico? Bisogna riguardare la partita, a caldo è dura parlarne. Sul primo gol? Non l’ho rivisto, ho solo visto che Franzoni ha anticipato i centrali. Le parate sono piccole cose, quello che conta è la sconfitta. Bisogna ripartire subito. Pensare ai playoff? Questo gruppo non deve mai mollare a prescindere da 9 o 10 punti di distacco. Il derby può avere fatto perdere energie, ma questa sconfitta non si spiega. I tifosi ci sono sempre stati e sono sicuro che ci staranno vicini. Vogliamo rialzare la testa anche per loro. Sconfitta pesante, ma questo gruppo sono sicuro che non mollerà»