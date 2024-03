Padova, un altro blackout! La Pro Vercelli torna alla vittoria dopo quasi 3 mesi

Buio pesto per il Padova, coutdown Mantova. Dopo Gorgonzola un'altra trasferta amara per i bianscudati, sconfitti per 2 a 0 al Silvio Piola di Vercelli contro una squadra senza vittorie da 12 turni. Un marzo horribilis per Torrente, che raccoglie appena 5 punti in 5 partite, segnando la miseria di 2 reti. A godere della caduta patavina è il Mantova di Possanzini, pronto a festeggiare la risalita in B già prima di Pasqua in caso di vittoria contro l'Atalanta Under 23 sabato 30 marzo. Anche contro i piemontesi, la squadra padovana ha denotato le problematiche dell'ultimo periodo, se si eccettua il primo tempo di martedì con il Catania: svagata, molle, sempre sottoritmo e poco concreta. La classifica, per fortuna di Torrente, lascia ancora dormire sonni tranquilli alla ciurma, ma in vista dei playoff il secondo k.o. filato fuori dall'Euganeo è un segnale che non può fare piacere a nessuno e così dopo la Giana Erminio, a sorridere è la Pro Vercelli, capace di conquistare dopo ben 3 pareggi nelle ultime sette partite tre punti casalinghi che mancavano in casa da più di 3 mesi. Cerchiamo di essere ironici, perché dopo una prestazione così deludente, resta poco altro a cui appigliarsi.

Il primo tempo

Pomeriggio soleggiato a Vercelli, nube nera sopra i biancoscudati. Nonostante la riproposizione del 4-2-3-1 molto gradito contro il Catania in Coppa, la squadra fatica a trovare le misure, con i padroni di casa particolarmente ritirati in difesa. Ne esce fuori uno spettacolo bruttino, con l'unica occasione degna di nota sui piedi di Radrezza al 33', ma il trequarti da ottima posizione in centro area spara su Sassi. Sul finale di frazione, due lievi scosse, una per parte. La prima è il non aggancio di Villa a pochi passi da Sassi, mentre la risposta è una sassata di Nepi, controllata in due tempi da Donnarumma.

Il secondo tempo

Nella ripresa encefalogramma piatto dei biancoscudati, se si eccetua la chance di Zamparo al 57' su cui Sassi si fa trovare pronto, rifugiandosi in corner. Scampato il pericolo, la Pro Vercelli in cinque minuti decide di fare sua la gara, alzando ritmo e baricentro. Haoudi al 64' buca per la prima volta la retroguardia patavina, poco puntuale in tante fasi dell'azione. Due minuti dopo Iotti ha sui piedi il bis, ma grazia Donnarumma, ma al 69' il solito imprendibile Haoudi si infila alle spalle di Delli Carri. Varas in recupero frana sul 10 piemontese e su rigore Mustacchio al 69' punisce nuovamente i padovani. A spina completamente staccata, Iotti manca il 3 a 0, mentre Tordini con due simulazioni di tiro cerca di rendere meno amaro il pomeriggio del Piola.

Questo il tabellino della gara del Piola di Vercelli:

PRO VERCELLI-PADOVA 2-0

PRIMO TEMPO 0-0



MARCATORI Haoudi al 20' s.t., Mustacchio su rigore al 24' s.t.



PRO VERCELLI (4-3-3)

Sassi 6; Rodio 6 (dal 29' s.t. Citi 6), Parodi 6,5, Camigliano 7, Sarzi Puttini 6; Iotti 7, Santoro 6,5, Haoudi 7,5 (dal 45' s.t. Contaldo s.v.); Mustacchio 7 (dal 33' s.t. Pannitteri s.v.), Nepi 7 (dal 28' s.t. Rojas 6), Maggio 6,5

PANCHINA Ghisleri, Mastrantonio, Frey, Gheza, Rutigliano, Casazza, Sibilio, Forte, Pinzi, Kozlowski, Petrella

ALLENATORE Dossena 7



PADOVA (4-2-3-1)

Donnarumma 6,5; Kirwan 5,5, Delli Carri 5, Faedo 5, Villa 5,5; Crisetig 5,5, Varas 5 (dal 42' s.t. Cretella s.v.); Liguori 5 (dal 42' s.t. Capelli s.v.), Radrezza 5,5 (dal 30' s.t. Tordini s.v.), Palombi 5,5 (dal 22' s.t. Valente 5,5); Zamparo 5,5 (dal 30' s.t. Bortolussi s.v.)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Perrotta, Belli, Fusi, Crescenzi, Favale

ALLENATORE Torrente 5,5



ARBITRO Ancora di Roma 1

ASSISTENTI DI LINEA Croce-Pandolfo



AMMONITI Sarzi Puttini (PV), Varas (P), Pannitteri per gioco scorretto

NOTE Paganti 775 (di cui 153 ospiti), incasso di euro 3.025,00. Tiri in porta 5-3. Tiri fuori 3-1. In fuorigioco 1-0. Angoli 7-1. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 4’

