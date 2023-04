Serie C, girone B: niente da fare per il Padova Femminile, il Bologna Femminile vince in rimonta

Sconfitta con onore. Il Padova Femminile esce a testa alta dall scontro con la dominatrice del girone, il Bologna Femminile. 2 a 1 al Vermigli per le emiliane, 64 i punti conquistati e un primo posto mai in discussione per le ragazze di Bragantini, sempre a +5 sul Meran Women secondo. Poco da rimproverare alle ragazze di Montresor, positive nell'impatto con il match, tanto da portarsi in vantaggio al 28' su calcio di rigore con Michelon. La reazione delle rossoblù è immediata, e Colombo quattro minuti dopo pareggia con il destro e a cinque minuti dall’intervallo opera il sorpasso con Gelmetti. Nella ripresa il forcing finale delle biancoscudate porta più di qualche brivido ad Antonlini e compagne, ma il risultato non cambia più. Seconda sconfitta nelle ultime tre gare disputate per il Padova, ora all'ottavo posto a tre punti dalla sesta posizione occupata dalla coppia Jesina e Riccione.

Prossimo appuntamento il recupero della 22esima giornata, il derby in terra berica contro il Vicenza Femminile, sabato 8 aprile alle ore 15:30.

Questo il tabellino della gara.

PADOVA-BOLOGNA 1-2

PADOVA: Rolfini, Servetto (79’ Callegaro), Fabbruccio, Dal Fra (59’ Spinelli), Biasolo, Costantini, Rizzioli, Balestra, Lovato (79’ Gallinaro), Michelon, Zoppi (65’ Mele).

A disposizione: Polonio, Carli, Taverna, Molon, Cigana.

Allenatore: Montresor

BOLOGNA: Sassi, Alfieri, Sciarrone (68’ Marcanti), Asaomah, Colombo (86’ Trombin), Antolini, Gelmetti, Zanetti, De Biase, Bonacini, Arcamone.

A disposizione: Fiesoli, Pacella, Giuliani, Filippini, Benozzo, Polisi, Spallanzani.

Allenatore: Bragantini

MARCATRICI: 28’ Michelon rig. (P), 32’ Colombo (B), 40’ Gelmetti (B)

AMMONITE: Colombo e Arcamone (B)

ESPULSA: 91’ Rizzioli (P)