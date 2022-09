Serie C, girone B: Padova Femminile super, manita al Villorba

La vittoria in campionato sul Villorba, nella gara valida per la seconda giornata della Serie C girone B, dimostra quello che un po' tutti sospettano da quest'estate: al Padova Femminile c'è un'aria differente. Le cinque reti rifilate al Villorba sono lo specchio di un dominio assoluto delle biancoscudate, capaci di andare in vantaggio con Servetto, dopo il rigore sbagliato da capitan Fabbruccio. Foltran pareggia per il Villorba, ma Dal Fra riporta avanti le padovane. È una gara in cui le ragazze di Montresor fanno il bello e il cattivo tempo. Spinelli sigla il tris e il poker per le sue compagne. Doppietta personale per la giovane attaccante biancoscudata, la seconda dopo quell'esordio contro il Rinascita Doccia. Carli fissa il risultati sul definitivo 1 a 5. Appuntamento per la prossima gara mercoledì 21 settembre contro il Portogruaro. Per dimostrare che l'aria, oltre ad essere cambiata, è quella di una squadra che vuole lottare per l'alta classifica.