Padova, Carlo Faedo: «Sotto gli occhi della mia famiglia, il gol mi ha fatto provare emozioni bellissime»

Nel giro di due mesi si è preso il Padova. Prima la rete per dare il via alla rimonta contro la Lucchese in Coppa Italia, nella serata dell'Euganeo un gol tanto bello quanto pesante per un pari di platino contro il Vicenza. Carlo Faedo è il grande protagonista del post derby. Queste le sue parole: «Sul gol ho detto proviamoci. Teniamoci stretto il pari. Il gol mi ha fatto provare emozioni bellissime. Oggi c’era la famiglia ed amici di Verona che hanno esultato insieme a me. Ci tenevo a ringraziarli per essere venuto. Mi sgancio in avanti? È una mia caratteristica, finché va bene così. Continuerò a farlo se aiuta la squadra a fare bene. Il Vicenza era ostico, ma noi ci crediamo, finché la matematica non ci condanna. Non ho ancora realizzato di avere segnato un gol così importante, sono molto emozionato».