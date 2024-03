Padova, mister Torrente: «Da -4 a -6 non cambia nulla, dobbiamo solo continuare a crederci»

Torrente sollevato e decisamente rinfrancato dopo il pari in extremis contro il Vicenza. Queste le parole del tecnico biancoscudato ai microfoni dei giornalisti nel post partita: «Non abbiamo mollato, ma meritavamo il pareggio. Nella ripresa dopo il gol preso abbiamo fatto bene, con due occasioni clamorose, ottenendo poi il gol del pari. Noi abbiamo preparato la partita in un giorno, loro in 10. Per fortuna abbiamo recuperato la gara, segnando in modo intelligente. Non è un alibi, ma loro stavano meglio fisicamente. Il Pari è il risultato più giusto. Non penso a quello che poteva essere, i ragazzi mi sono piaciuti. Il Bidenza ad inizio anno era la squadra da battere ed ora stanno venendo fuori i valori. Sono soddisfatto del risultato. Il mio stato d’animo? Volevamo vincere, ma il campo ha detto il pari. Teniamo la prestazione. Da -4 a -6 non cambia nulla, dobbiamo solo continuare a crederci. Radrezza? Ho fatto scelte diverse, perché in mezzo al campo avevo bisogno di qualità con il tiro da fuori, come Cretella. Radrezza è un giocatore importante, un anno e mezzo fa al mio arrivo non giocava, ma vorrei che si parlasse di tutti. Io faccio le scelte per il bene del Padova. Sapevo che era motivato, ma posso farne giocare 16. Pensiamo alla prossima e andiamo a vincere contro la Giana Erminio. Non molliamo assolutamente, con equilibrio e lottando. Era un derby contro una squadra forte, costruita per vincere la categoria. Cosa mi porto a casa dal derby? L’ultima azione. Non buttando via la palla abbiamo ottenuto la rete del pari e questo mi soddisfa».