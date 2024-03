Verso Padova-Pergolettese: biancoscudati a caccia della vittoria, le ultimissime della vigilia

Pergolettese e Catania per sistemare i conti in classifica e fare il pieno di auostima. Nei prossimi cinque giorni il Padova di Torrente è chiamato a mettere al sicuro il secondo posto dalle avances di Vicenza e Triestina e aggiornare la bacheca con un trofeo, la Coppa Italia di Serie C. Sullo sfondo la probabile promozione del Mantova sabato: con una vittoria, la squadra di Possanzini conquisterà matematicamente la serie cadetta. Insomma, una Pasqua intensa in casa bianscudata, a partire dall'impegno di questa sera all'Euganeo contro una delle bestie nere padovane: la Pergolettese. L'obiettivo dei gialloblù è chiaramente quello di ottenere un risultato positivo per migliorare la propria posizione in classifica e prolungare la serie di buoni risultati ottenuti di recente, dopo la soddisfacente vittoria contro l'Atalanta under 23 e il prezioso pareggio contro il Novara domenica scorsa al Voltini. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

La situazione in casa Padova

Nella conferenza stampa della vigilia, Torrente ha giocato a carte coperte, lasciando intendere che si ripartira dalla difesa a 4 - a differenza di quella a 3 vista nell'amichevole vincente di lunedì contro l'Udinese - ma senza fornire dettagli sullo schieramento dalla mediana in su. Tutta una questione di triangoli: con la linea a 3 classica, spazio a Fusi, Crisetig e Varas, con il triangolo rovesciato ecco Radrezza tra le linee spalleggiato sempre da Varas e Crisetig. Con Valente ancora a mezzo servizio, il tecnico biancoscudato è pronto ad affidarsi al tridente offensivo composto da Liguori, Bortolussi e Palombi per vincere la resistenza di una difesa molto compatta e già sofferta all'andata.



Questo i convocati:

PORTIERI: Donnarumma, Mangiaracina, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Crescenzi, Delli Carri, Faedo, Favale, Kirwan, Perrotta, Villa

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Cretella, Crisetig, Fusi, Radrezza, Valente, Varas

ATTACCANTI: Bortolussi, Liguori, Palombi, Tordini, Zamparo



PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Delli Carri, Faedo, Favale; Fusi, Crisetig, Varas; Liguori, Bortolussi, Palombi

La situazione in casa Pergolettese

Dalla rifinitura svoltasi ieri pomeriggio al centro sportivo Bertolotti, sembra che verrà confermato il modulo 4-5-1, che ha garantito buone prestazioni e importanti punti nelle ultime settimane. Il tecnico Giovanni Mussa, anticipando l'incontro, ha dichiarato: "Si prospetta una partita difficile e le motivazioni potrebbero fare la differenza. Manca poco alla fine del campionato e dobbiamo raccogliere il massimo dei punti possibili nelle partite rimanenti. A Padova ci aspetta una squadra sicuramente più quotata di noi, attualmente seconda in classifica, ma sul terreno di gioco inizia tutto da zero. Daremo il massimo per disputare un grande match."

Pergolettese (4-5-1) Soncin; Arini, Bignami, Tonoli, Lambrughi; Bariti, Figoli, Jaouhari, Mazzarani, Felicioli; Piu

I numeri della sfida

Dodici i precedenti tra le le due squadre dal 1976-1977 ad oggi. Il bilancio evidenzia 5 vittorie per il Padova, 3 pareggi e 4 successi per la Pergolettese. Nell'ultimo Padova-Pergolettese, l'11 maggio 2023 nel primo turno playoff, vittoria padovana con rete di Michael Liguori al 72'.

Chi dirige la sfida

Gara affidata al Signor Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido, coadiuvato da Simone Della Mea di Udine e Damiano Caldarola di Asti.

Il Resto della 34°Giornata

Oggi alle 20:45

Sabato 30 Marzo ore 14:00

AlbinoLeffe-Trento

Sabato 30 Marzo ore 16:15

Novara-Lumezzane

Arzignano-Triestina



Sabato 30 Marzo ore 18:30

Giana Erminio-Fiorenzuola

Virtus Verona-Renate

Pro Patria-Legnago

Mantova-Atalanta U23



Sabato 30 Marzo ore 20:45

Pro Sesto-Vicenza

Alessandria-Pro Vercelli



CLASSIFICA: Mantova 78, Padova 66, Vicenza 58, Triestina 56*, Legnago 52, Atalanta U23 50*, Giana Erminio 46, Lumezzane 45, Pro Vercelli 43, Trento 43, Pro Patria 42, Albinoleffe 42, Renate 40, Virtus Verona 40, Arzignano 39, Pergolettese 37, Novara 35, Fiorenzuola 34, Pro Sesto 27, Alessandria 18 *una gara in meno

Dove guardare Padova-Pergolettese

La gara Padova-Pergolettese sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.