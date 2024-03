Amichevole, il Padova vince contro l'Udinese al Friuli

Il Padova porta a casa il test match di lusso del Friuli contro l'Udinese di Cioffi. 3 a 2 il risultato finale in favore della squadra di Torrente, protagonista di una gara gagliarda con i giocatori impiegati pochi minuti ieri a Vercelli, i non utilizzati e alcuni Primavera. Risposte confortanti in vista delle prossime partite per biancoscudati, apparsi decisamente più pimpanti rispetto al pomeriggio in Piemonte.



Dopo 11' il Padova ha sbloccato subito la gara con Fusi, abile ad approfittare di un errore del basco Zarraga e freddare dal limite Silvestri. Nemmeno il tempo di risistemarsi in campo e arriva il pari del brasiliano Brenner con un centro puntuale in area di rigore. Nella prima frazione Fusi e Capelli si dimostrano tra i più attivi, costringendo a più interventi Silvestri. Si va al riposo sull'1-1, ma nella ripresa i biancoscudati prendono ulteriormente in mano le operazioni e nel giro di nove minuti arrivano due gol di ottima fattura. Al 55' è Cretella a portare avanti i suoi, raccogliendo un invito sontuoso di Tordini, mentre al 64' Favale su calcio piazzato dal limite fa tris. Nei minuti finale l'Udinese non ci sta e prova il forcing, accorciando le distanze con il giovane Russo all'86', ma non trovando il 3-3 nel tempo restante.

Questo il tabellino della gara:

UDINESE-PADOVA 2-3

PRIMO TEMPO 1-1



MARCATORI Fusi (P) all'11 p.t., Brenner (U) al 13' p.t.; Cretella (P) al 10 s.t., Favale (P) al 19 s.t., Russo (U) al 41' s.t.

Udinese (3-5-2)

Silvestri; Giannetti, Tikvic, Kabasele; Pereyra, Zarraga, Walace, Barbaro, Kamara; Brenner, Success

PANCHINA Padelli, Okoye, Abankwah, Bozza, Ehizibue, Di Leva, Russo, Scaramelli, Zunec, Asante, Barbana

ALLENATORE Cioffi

Padova (4-2-3-1)

Zanellati; Belli, Susanu, Perrotta, Favale; Fusi, Cretella; Capelli, Tordini, Grosu; Bortolussi

PANCHINA Lopez, Caporello, Beccaro, Tiveron, Bresciani, Piva, Siviero, Montrone

ALLENATORE Torrente

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti: Tolfo - Miniutti