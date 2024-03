Padova, mister Torrente: «C'è da consolidare il secondo posto. Prima lo facciamo, meglio è»

Riscatto e rodaggio. Il Padova è chiamato a tornare alla vittoria in campionato che manca da ben quattro turni per blindare il secondo posto e preparare la finale di ritorno di Coppa Italia al meglio. Lo sa anche mister Vincenzo Torrente, deciso e determinato in conferenza stampa nella presentazione del match di domani contro la Pergolettese: «Come stiamo? Bene. Escluso Dezi, tutti stanno bene e convocati. L'idea è mandare in campo i migliori. Domani deciderò in relazione a come vogliamo giocare. Cambi rispetto domenica? I cambiamenti a livello tattico devono essere la nostra base e fortuna. Ho una squadra che può giocare con diversi sistemi, i ragazzi lo sanno. L'imprevedibilità è un obiettivo, vedi come è successo con Pro Patria o Catania. Ad Udine abbiamo giocato con il 3-5-2, per me variare sul tema è un aspetto positivo. Tatticamente contro la Pergo penso al 4-2-3-1 o il 4-3-3. Dobbiamo tornare a vincere, facendo prestazioni positive e continue. Domani contano solo i 3 punti. Quello che ho detto nel post l'ho detto anche alla squadra. Serve sempre rimanere in gara. 1-0 o 2-0 non cambia, perché gli episodi cambiano le sfide. Serve concentrazione e crederci nel ribaltare le gare. L'esperienza di Mantova doveva insegnarci qualcosa, prendere imbarcate non possiamo permettercelo. Calo fisiologico dopo la rincorsa? Può esserci stato, ma ora basta. Abbiamo perso energie nervose per la rincorsa e le partite ravvicinate. Ora dobbiamo tornare a giocare come prima. Io spero di vedere da domani una squadra più libera con i playoff in tasca. La Pergolettese in passato ci ha riservato brutti ricordi e sappiamo si chiudono bene tra le linee. Cosa ho chiesto alla squadra in spogliatoio? È ora di tornare a fare quello che abbiamo fatto fino a Renate. Serve concentrazione ed intensità, volendo le cose e lottando su ogni pallone. C'è da consolidare il secondo posto. Prima lo facciamo, meglio è. L'esclusione di Crescenzi? Lunedì non stava bene ed è tornato a casa. Era stato convocato, non serve fare un caso dove non esiste. Belli nel girone d'andata è stato considerato uno dei migliori difensori del campionato, ora non gioca. Sono solo scelte tecniche. Qualche singolo deve ricaricare le batterie? Spero di arrivare presto al secondo posto per gestire le energie dei ragazzi. Sono stati mesi particolari, non siamo abituati a giocare ogni 3 giorni. Ci può stare qualche flessione, ma sono tutti ragazzi importati. Perrotta ha giocato in Coppa ha fatto benissimo. In relazione alla partita deciderò. Il pensiero è solo sulla Pergolettese. Non dobbiamo sbagliare la partita. Liguori deve stare più vicino alla porta e magari tagliare di più dentro in area».