Padova, rallenta ancora il Mantova! Ora serve il blitz a Renate per avvicinare la testa

Il Mantova si inceppa ancora e il Padova sogna. Prima di tutto però, testa al Renate, senza distrazioni. Alla testa della classifica e al Vicenza si può pensare da domani pomeriggio post ore 16. Il Padova si approccia alla 29°giornata con il morale a mille, la concentrazione delle grandi occasioni e la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante in questo rush conclusivo della stagione regolare. A partire dalla gara dello Stadio Città di Meda di domenica alle 14:00 contro i nerazzurri di Alberto Colombo, reduci da un rotondo e meritato 3 a 1 in trasferta a Busto contro la Pro Patria. La conquista della finale di Coppa Italia ai danni della Lucchese ha confermato il momento magico dei biancoscudati, imbattuti da otto sfide e capaci nelle ultime quattro di tenere a bocca asciutta gli avversari. Numeri da confermare anche a Meda.

La situazione in casa Padova

Domenica di rientri per Torrente, con Crescenzi e Bianchi tra i convocati, anche se la loro titolarità è da escludere. Per quanto riguarda la formazione, nonostante il derby contro il Vicenza 72 ore dopo l'impegno di Meda, difficile immaginare turn over, con un Torrente in formato Mourinho nell'anno del Triplete. E allora avanti con gli 11 visti contro Alessandria ed Arzignano, con il solito 4-3-3. Donnarumma tra i pali riprenderà il posto dopo la parentesi di Coppa, mentre la linea difensiva sarà composta da Kirwan, Delli Carri, Faedo e Favale. In mezzo al campo solito ballottaggio tra Crisetig e Radrezza per il ruolo da schermo davanti alla difesa, mentre i due intermedi saranno Fusi e Varas. In attacco la Li-Bo-Va, Liguori, Bortolussi e Valente, con l'ex Palermo alla ricerca della prima rete con la maglia del Padova. Meda potrebbe essere il luogo giusto per sbloccarsi?



Questo i convocati

PORTIERI: Donnarumma, Rossi, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Crescenzi, Delli Carri, Faedo, Favale, Kirwan, Perrotta, Villa

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Cretella, Crisetig, Dezi, Fusi, Radrezza, Varas, Valente

ATTACCANTI: Bortolussi, Liguori, Tordini, Zamparo



PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Delli Carri, Faedo, Favale; Fusi, Crisetig (Radrezza), Varas; Liguori, Bortolussi, Valente

La situazione in casa Renate

Un rendimento top fuori casa che fa da contraltare ad uno interno non all'altezza, con appena 3 vittorie raccolte in tutto il campionato e 4 sconfitte filate tra fine gennaio e febbraio, con uno score di quelli che non possono fare piacere ai propri tifosi: 1 rete segnata, ben 9 subite. Colombo - subentrato all'ex Pavanel a stagione in corso - cerca di non fare drammi, anche se sa che contro il Padova sarà dura: «Siamo ben consci della forza dei nostri avversari. Il fatto che abbiano perso una sola partita in campionato la dice lunga sul valore di un Padova che sarebbe senz'altro primo senza lo straordinario percorso del Mantova». Per quanto riguarda la formazione, tutto sembra andare in direzione di un arioso 3-4-3, che in fase di non possesso rischia di diventare un abbottonatissimo 5-4-1. Occhi puntati sull'eterno Bocalon, tripletta nell'ultimo incontro della settimana scorsa contro la Pro Patria, e il pericolosissimo Sorrentino, già 8 gol questa stagione..



Renate (3-4-3) Ombra; Bosisio, Alcibiade, Vimercati; Baldassin, Vassallo, Currarino, D’Orsi; Tremolada, Bocalon, Sorrentino

I numeri della sfida

Undici i precedenti tra le le due squadre dal 2015-2016 ad oggi. Il bilancio evidenzia 5 vittorie per il Padova, 2 pareggio e quattro successi vittoria per il Renate. Nell'ultimo viaggio a Meda dei biancoscudati, il 25 marzo 2023, la penultima sconfitta in campionato per Torrente con il Padova, con un perentorio 2 a 0 lombardo con le reti di Esposito e Saporetti. Motivo in più in casa padovana per trovare i 3 punti e continuare l'inseguimento ai danni del Mantova.

Chi dirige la sfida

Gara affidata a Samuele Andreano di Prato, coadiuvato da Renzullo di Torre del Greco e Tini Brunozzi di Foligno.

Il Resto della 29°Giornata



Venerdì 1 Marzo ore 20:45

AlbinoLeffe-Giana Erminio 0-0

Lumezzane-Arzignano 2-2

Pergolettese-Alessandria 0-1

Trento-Pro Patria 0-0

Virtus Verona-Pro Sesto 0-2

Sabato 2 Marzo ore 18:30

Atalanta U23-Novara 0-0

Pro Vercelli-Mantova 1-1

Triestina-Legnago 2-2

Domenica 3 Marzo ore 14:00

Renate-Padova

Rinviata a martedì 19 marzo 2024, ore 19:30

Vicenza-Fiorenzuola

CLASSIFICA

Mantova 68*, Padova 61, Vicenza 49, Triestina 47*, Atalanta U23 47*, Lumezzane 42*, Legnago 42*, Virtus Verona 39*, Pro Vercelli 39*, Giana Erminio 38*, Albinoleffe 38*, Renate 36, Pro Patria 36*, Trento 35*,Arzignano 34*, Pergolettese 33*, Novara 31*, Fiorenzuola 27, Pro Sesto 22*, Alessandria 18* * una partita in più

Dove guardare Renate-Padova

Renate-Padova sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.