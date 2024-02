Serie C, Virtus Verona-Padova: le pagelle degli uomini di Torrente

Le pagelle del Padova dopo il pari nel derby contro la Virtus Verona nella 24esima giornata del campionato di Serie C girone A al Gavagnin Nocini di Verona.



PADOVA (3-5-2)

Donnarumma 6,5; Belli 5, Delli Carri 5,5, Faedo 6; Valente 6,5 (dal 35' s.t. Tordini s.v.), Bianchi 5,5 (dal 1' s.t. Dezi 6,5), Crisetig 5,5 (dal 9' s.t. Palombi 6,5), Varas 6, Villa 5,5 (dal 9' s.t. Capelli 6,5); Liguori 5, Zamparo 5 (dal 9' s.t. Bortolussi 6)

PANCHINA Rossi, Zanellati, Perrotta, Crescenzi, Kirwan, Favale

ALLENATORE Torrente 6

Donnarumma 6,5: Questa volta nessun clean sheet, ma l'uscita-parata su Ruggero è decisiva quanto il rigore di Varas. Anzi, forse anche qualcosa in più. Nella buriana, lui tiene a galla i suoi compagni, da vero capitano.

Belli 5: Tutto gira attorno nell'episodio del gol di Juanito. Lui e Delli Carri vanno nel pallone, mentre Zamparo sul primo palo copre la zona in maniera passiva. Soprattutto il 4 biancoscudato non argina il primo scatto dell'argentino, che riesce a prendere la velocità necessaria per attaccare il primo palo e segnare. Peccato, perché la partita è solida come sempre.

Delli Carri 5,5: Se Belli permette a Juanito di prendere velocità, il 2 padovano non argina la furia albiceleste dell'ex Hellas, perdendosi anche lui la sua marcatura. Prima e dopo la rete subita, è sensazionale in due chiusure su Danti e Ceter, ma la querelle vantaggio è troppo pesante per passare inosservata.

Faedo 6: Continua a confermarsi l'innesto più pronto di questo mercato. Con quella zazzera nera scavalla per tutto il campo, ma soprattutto dietro si fa sentire eccome, tappando qualche falla in modalità pompiere ed appoggiando la manovra con la continuità dei braccetti gasperiniani. Difensore totale e moderno.

Valente 6,5: Nel primo tempo predica nel deserto, creando per se e per i compagni ed ingaggiando un duello meraviglioso con Amadio. Spostato sull'out mancino nella ripresa continua a creare con fluidità nei piedi, uscendo solo per stanchezza. Più che la ciliegina sulla torta del mercato, è almeno due strati della torta. (Dal 35' s.t. Tordini s.v.: Entra e il Padova impatta. Talismano).

Bianchi 5,5: Opaco come grande parte della squadra nei primi 45', è giusto riconoscere - rispetto ad altre gare - una maggiore mobilità nei movimenti e nelle spaziature. Certo, contro un avversario così folleggiante come Danti esce in perdita e Torrente gli lascia bere il tè caldo con più calma rispetto ai compagni. (Dal 1' s.t. Dezi 6,5: rivolta il centrocampo come un calzino, dispensando qualità e idee. Anche lui sbanda nel momento di difficoltà, al tempo stesso negli assalti finali è il più lucido. Ceter gli nega un eurogol).

Crisetig 5,5: In campo all'improvviso, causa indisposizione di Radrezza. Movenze e tocco del pallone sono da piano superiore, ma soffre l'intensità di Metlika. Ora serve equilibrio: per riaverlo al top della forma deve mettere minutaggio, perché gli manca solo il ritmo partita per prendere per mano questa squadra. (Dal 9' s.t. Palombi 6,5: Indiavolato e sfortunato. Voltan gli nega due volte la gioia della rete, in area di rigore mette in difficoltà Daffara. In teoria parte da sinistra, nella realtà gioca in tandem con Bortolussi, perché quello di Torrente è un tridente asimettrico, con Liguori che non si schioda dalla linea laterale di destra).

Varas 6: Partita grigia, zoppiccante, alla ricerca del suo posto nel mondo. Poi nel momento del rigore dimostra ghiaccio nelle vene e grande padronanza emotiva della situazione. Dettaglio non banale, visto come erano andati i rigori precedenti. Da quel momento si scrolla la pesantezza di dosso e partecipa agli assalti finali da guastatore consumato.

Villa 5,5: Poco propositivo sulla sua zona di competenza ed è uno dei "non" protagonisti della prima parte di gara, oggettivamente difficile da valutare sufficientemente per i biancoscudati. Sfiora l'eurogol, ma è solo un abbaglio. Grinta e fame non mancano mai, ma questa volta non sono sufficienti. Cerca di pungere, senza successo. (Dal 9' s.t. Capelli 6,5 - IL MIGLIORE DEI BIANCOSCUDATI: Si conquista il rigore, scodella dentro una miriade di palloni dalla destra, mettendo in mostra un feeling tecnico consolidato con Liguori. Quando gioca così sa essere decisivo, rappresentando un vero plus per la squadra).

Liguori 5: Il risveglio dai complimenti post semirovesciata di Novara è in chiaroscuro, come un mal di testa post sbornia. Ntube e Ruggero gli concedono pochissimo, nella ripresa si rifugia largo a destra e combina qualcosa in più, ma dal leader tecnico della squadra è legittimo aspettarsi qualcosa in più in una gara complessa. Su di lui, prima di quello fischiato a Capelli, c'era un rigore enorme, ma Calzavara...

Zamparo 5: Il lavoro più difficile del mondo? Fare la punta centrale nel Padova. L'ex Entella nel primo tempo non vede "palla", facendo mancare un dettaglio che Bortolussi solitamente apporta ai compagni: il lavoro di raccordo sulla trequarti offensiva. Palloni utili non ne vede, lui fa poco per guadagnarseli. (Dal 9' s.t. Bortolussi 6: Entra e la squadra torna a girare come un meccanismo svizzero grazie ai suoi movimenti in profondità. Si conquisterebbe un penalty, ma Calzavara interpreta altro).

ALLENATORE Torrente 6: Questo pari ha il sapore dell'occasione persa e al tempo stesso è la dimostrazione plastica che questa squadra ha bisogno, spesso, dello schiaffo per reagire. I suoi cambi sono decisivi, dato di fatto che gli fa meritare la sufficienza.

VIRTUS VERONA (3-5-2)

Sibi 6 (dal 1' s.t. Voltan 7); Daffara 6, Ruggero 7, Ntube 6; Zarpellon 6 (dal 34' Begheldo s.v.), Vesentini 6,5 (dal 43' Demirovic s.v.), Metlika 6, Danti 6,5 (dal 26' s.t. Mehic 5,5), Amadio 6,5; Ceter 6, Gomez 7 (dal 26' s.t. Menato 4)

PANCHINA Peroni, Manfrin, Zigoni, Toffanin, Lodovici, Ambrosi

ALLENATORE Fresco 6,5