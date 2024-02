Padova, mister Torrente: «Voltan è stato decisivo, su Bortolussi c'era un altro rigore»

L'aria del trappolone l'aveva annusata nel pre gara, l'assenza improvvisa per indisposizione di Radrezza era stato un presagio sinistro, i primi 60' del Gavagnin Nocini la conferma che su questo campo in tante faranno fatica in questo girone di ritorno. Torrente nel post gara analizza la sfida con grande lucidità, nonostante questo pari abbia il sapore dell'occasione sprecata: «Vero, è così», esordisce l'allenatore biancoscudato. «Nel secondo tempo abbiamo dominato, mentre nel primo tempo c'è stato tanto equilibrio. La differenza l'ha fatta Voltan con almeno 3 o 4 interventi straordinari. Nei primi 45' abbiamo avuto possesso palla, creando poco perché loro si sono difesi con ordine, non concendendoci la profondità. Musica diversa nella ripresa, dove abbiamo creato di più con un rigore non concesso a Bortolussi. Juanito Gomez? Dispiace, perché lo conosco molto bene. Ai ragazzi gli avevo detto di contrastarlo, mi ero raccomandato in settimana su questo punto. Loro hanno sfruttato l'episodio, Juanito si è dimostrato bravo, al tempo stesso mi dispiace che i difensori non siano stati concentrati su di lui. I nuovi? Serve un po' di tempo, ma in rifinitura abbiamo perso Radrezza ed ho inserito Crisetig, che ha retto per 50'. Poi ho cambiato tatticamente, mettendoci a 3 in avanti o 4 nel finale. Dispiace perché abbiamo perso una grande occasione, alla fine nella ripresa abbiamo creato tanto e Voltan è stato decisivo. Dezi? Bene, come tutti nei secondi 45'. Le partite sono decise dagli episodi e possono cambiare. Voltan era in grande giornata. Pensiamo a vincere contro il Trento e non a Triestina-Mantova. Quest'ultimi possono perdere, ci sono ancora a disposizione 42 punti. Peccato per non avere accorciato sugli uomini di Possanzini. Cosa potevamo fare meglio? Poco nel secondo tempo. Voltan è stato veramente decisivo».