Serie D, calciomercato: Este, porta blindata con il talento Fortin

Non si ferma la locomotiva Este, che mette a segno un altro acquisto. Questa volta ad approdare in giallorosso è Gabriele Fortin.

Dopo la trafila nei settori giovanili di S. Pietro in Viminario, Abano, Solesino e Albignasego, ecco la grande chance al Cittadella con gli Allievi Nazionali. L'anno scorso la sua prima esperienza con il calcio adulto, in quel di Campodarsego, dove si mette in luce con ben 9 partite senza subire reti su 21 presenze totali. Un bel biglietto da visita, per uno dei giovani più interessanti dell'intera Serie D, già appettito da alcuni club di Lega Pro.