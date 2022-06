Serie D, calciomercato: mediana top per l'Este, anche Strechie in giallorosso

Una settimana da ricordare per l'Este in termini di calciomercato. Dopo Marchesan, De Vido e Burato, ecco il quarto arrivo in mezzo al campo con Roberto Strechie dal Prato. Un acquisto fortemente voluto da mister Pagan e da tutta la società giallorossa. Un passato nel settore giovanile del Venezia, dove debutta appena sedicenne con mister Inzaghi al timone, e poi tante esperienze tra Dinamo Bucarest, Novara, Chiasso, Spinea ed infine Prato.

Un globtrotter del pallone dilettantistico, con ancora 22 anni da compiere e un bel feeling con il Nuovo Comunale di Este, come ricordano i profili ufficiali del club giallorosso, quando nel dicembre scorso la connection Strechie-Menato, altro nuovo arrivo in casa estense, firmò la vittoria dello Spinea ai danni dell'Este, all'epoca recentemente preso in mano da coach Pagan.

Queste alcune delle dichiarazioni del neo acquisto giallorosso: "Mi ha chiamato mister Pagan e non potevo rifiutare l’offerta. Stiamo allestendo una gran bella squadra con elementi di qualità. Ci sono tutti i presupposti per far bene e per giocare un campionato di vertice."