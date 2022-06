Serie D, Este: Stefano Marchetti "Vogliamo un campionato senza soffrire"

Mai come quest'anno, l'Este ha già posto le basi per ripartire al meglio nella stagione 2022-2023. La riconferma di mister Pagan, a due giornate dal termine dell'annata, ma soprattutto i rinnovi di Bordi, Zanetti, Piccardi, Munaretto, Caccin, le tre promozioni dalla Juniores e poi gli acquisti di Moscatelli e Calgaro. Dopo due stagioni molto complesse, in casa estense c'è voglia di serenità per la prossima Serie D, come sottolinea il vice presidente Stefano Marchetti dalle colonne de "Il Gazzettino di Padova":

"Bordi, Piccardi, Zanetti, Munaretto e Caccin sono giocatori che resteranno con noi anche nella prossima stagione. A questi stiamo aggiungendo altri profili, ma negli ultimi anni non ci era mai successo di avere conferme così importanti mantenendo l'ossatura della squadra partendo anche prima rispetto ad altri club. Vogliamo formare un gruppo per affrontare un campionato senza soffrire come nelle ultime due stagioni."