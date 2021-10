Serie D, girone C: Campodarsego rimontato, il Montebelluna porta a casa i tre punti

Gol, emozioni, difese allegre e attacchi in grande spolvero. Così si può riassumere la sconfitta del Campodarsego contro il Montebelluna. Rimonta inaspettata quella dei trevigiani, che puniscono gli uomini di Masitto al termine di un match palpitante e pieno di colpi di scena. Seconda sconfitta consecutiva per i biancorossi, dopo il ko contro l'Adriese sempre al Gabbiano.

La Cronaca

I primi 45 minuti sono da fuochi d'artificio. Parte fortissimo il Montebelluna, che dopo 5 minuti è subito avanti con Ndreca, su assist di Madiotto. Il gol dei trevigiani è una sveglia bella e buona per i padovani e al 18' ecco il pareggio. È Colombi ad avere la meglio in un batti e ribatti in area.

Due minuti ed ecco il sorpasso dei padroni di casa. Mobilio trasforma in oro un grandissimo filtrante di Colombi. 2 a 1 rimonta completata? Nemmeno per sogno. Coccola e Mobilio sprecano due match point clamorosi, mentre Ndreca e Madiotto sprecano l'occasione del pareggio, che arriva puntuale alla terza occasione. Calcio di punizione dalla sinistra e Visinoni di testa è implacabile. 2 a 2 e tutti a bere il té caldo.

Nella ripresa il ritmo riparte a tutta. I trevigiani colpiscono il palo al 49', mentre il Campodarsego costruisce occasioni su occasioni con Zuchini e Mobilio. In ambo i casi ci pensa Bonato a dire no. Ancora Colombi al 67', va vicino al gol, mentre i trevigiani rispondono con Abdulai, ma Fortin respinge. Tutto si decide all'81', con il rigore di Baggio, molto angolato e imparabile per Fortin, che intuisce comunque la traiettoria della sfera. Non basta il forcing finale, il risultato resta fermo in favore del Montebelluna.

Di seguito il tabellino del match:



CAMPODARSEGO: Fortin, Oneto, Messali (4′ st Marini), Buratto, Gentile, Giacomazzi, Guitto (38′ st Lukanovic), Alluci (4′ st Zucchini), Colombi, Addiego Mobilio (30′ st Lovato), Cocola (13′ st Prevedello). A disposizione: Boscolo Palo, Cupani, Giusti, Solinas. Allenatore: Masitto.

PR. MONTEBELLUNA: Bonato, Martin, Tomasi, Borghesan, Madiotto (35′ st Baggio), Zago, Ndreca (43′ st Vedova), De Biasi, Pellegrini, Scandilori, Visinoni (21′ st Abdulai). A disposizione: Ruggiu, Fasan, D’Arrigo, Sanzovo, Carniato, Fabbian. Allenatore: Bordin.

Arbitro: Dasso di Genova.

Reti: 5′ pt Ndreca, 18′ pt Colombi, 20′ pt Addiego Mobilio, 45′ pt Visinoni; 36′ st rigore Baggio.

Ammoniti Alluci, Messali, Zucchini, Pellegrini, Tomasi, Addiego Mobilio e Baggio. Calci d’angolo 3-2. Recupero 0′ e 4′