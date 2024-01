Este, Moscatelli-gol non basta. Contro il Chions finisce in parità

Un pareggio per inaugurare il nuovo anno e il girone di ritorno tra Chions ed Este. Gara equilibrata e combattuta, con le reti tutte nel primo tempo. A sbloccare la contesa ci pensa Lorenzo Moscatelli, su assist di Badon al 17'. Per il numero 9 giallorosso secondo centro consecutivo ed ora a sono 5 in stagione. La rete del forte numero 9 giallorosso viene pareggiata al 34' dal solito Valenta, al nono gol in campionato. Nella ripresa grande equilibrio e battaglia, ma il risultato non si schioda alla parità.

Terzo risultato utile consecutivo per Pagan, che conferma i buoni segnali visti a Bassano. I giallorossi ruberanno pochi gli occhi in termini di spettacolaritò, ma in ogni gara sanno sempre cosa fare, denotando solidità e forza mentale, nonché uno spirito battagliero che, se mantenuto nel corso del girone di ritorno, potrebbe regalare grandi soddisfazioni.