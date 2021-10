Serie D: le squadre più giovani del girone C

Ecco il bilancio dopo le prime 6 giornate del progetto "Giovani D valore" 2021/2022 di Serie D. Come noto questa speciale classifica calcola l'utilizzo degli under oltre a quelli obbligatori e con punteggi differenti a seconda degli anni di nascita, con predilizione con una maggiorazione di punti per chi utilizza i ragazzi del vivaio. Per quanto riguarda le padovane, la leader di questa speciale classifica è l'Este di mister De Mozzi, al quinto posto. All'ottavo posto il Campodarsego, mentre al quart'ultimo posto ecco la Luparense.

Di seguito tutta la classifica completa del Girone C