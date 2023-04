Serie D, girone C: Gnago-gol, la Luparense irrompe in zona playoff, il Legnago perde e sale in C

Domenica di festa a San Martino di Lupari. La Luparense conquista la seconda vittoria di fila, l'ottavo risultato utile consecutivo, ed irrompe in zona playoff raggiungendo il quinto posto a 52 punti, mentre per il Legnago è di nuovo in Serie C. Tanti ringraziamenti al Caldiero, capace di bloccare l'Union Clodiense sul pari, e far scattare la festa per gli uomini di Donati.

Alla Luparense la soddisfazione del successo, il sesto nelle ultime otto, ma anche tanti rimpianti per quello che sarebbe potuto essere e non è stato in questa stagione da montagne russe. I Lupi, dagli inizi di marzo in poi, hanno disputato un campionato da autentici dominatori della categoria, raccogliendo la bellezza di 20 punti sui 24 disponibili e siglando 19 gol a fronte di appena 4 subiti. Numeri da prima della classe, non da squadra in lotta per un posticino al sole nei playoff. Restano i rimpianti per i mesi di grande confusione societaria a cavallo con il nuovo anno. Chissà per l'anno prossimo il presidente Zarattini apprenda la lezione e lasci carta bianca al futuro direttore sportivo dei Lupi, Davide Gabrielli, nella costruzione della rosa.

Per quanto riguarda la cronaca della partita da segnalare la decima marcatura in campionato dell'ex Arzignano Yves Gnago, match winner e autentico trascinatore della squadra rossoblu. Prima dell'intervallo i Lupi colpiscono due pali con Roberti e Bussi, mentre nella ripresa Voltan sigilla il risultato con una super parata sul neo entrato Rocco all'82'.

Questo il tabellino della gara al Casée:

Luparense (3-4-1-2): Voltan; Montesano, Solerio, Cabianca; Mariutto, Boscolo, Toffanin (31’st De Leo), Beltrame (46’st Russo); Bussi (34’st Rubbo); Gnago, Roberti (38’st Merkaj). A disp.: Milan, Bia, Peschiutta, Manè, Beccaro. All.: Zironelli.

Legnago Salus (4-2-3-1): Di Stasio; Travaglini (31’st Meneghetti), Gasparetto, Noce, Mazzali (31’st Marcellusi); Casarotti, Viero; Zanetti (34’st Muteba), Van Ransbeeck, Gatto (23’st Sambou); Sinani (23’st Rocco). A disp.: Fusco, Zarrillo, Musumeci, Sbampato. All.: Donati.

Arbitro: Marco Di Loreto di Terni (Festa-Massari).

Rete: 23’pt Gnago

Note: spettatori 800. Ammoniti: Gatto (Leg), Gnago (Lup), Travaglini (Leg), Beltrame (Lup). Angoli: 6-4 per la Luparense. Recupero: pt 1’, st 5’.