Serie D, girone C: la Luparense metta la quarta, poker al Mestre

Nel segno del 4. Quattro gol al Mestre, quattro vittoria di fila e la Luparense, con i concomitanti risultati di Legnago e Union Clodiense, si porta a sei punti dal primo posto. A cinque giornate dalla fine, è ancora possibile l'impresa? Difficile, ma non impossibile. Il calendario degli uomini di Zironelli è uno scontro diretto continuo: nell'ordine Campodarsego, Este, Dolomiti Bellunesi, Legnago e Caldiero. Punti pesanti come macigni, gare di peso, ma se i Lupi sono quelli visti contro il Mestre, sono le altre a doversi preoccupare. I numeri delle ultime 4 partite sono impressionanti. Quattordici gol realizzati, appena due subiti, con sei marcatori differenti. Una rinascita in piena regola, arrivata in concomitanza con l'avvento della bella stagione.

La primavera fa bene alla Luparense, e contro il Mestre c'è partita 18 minuti. Tre gol in poco meno di metà del primo tempo che stroncano ogni velleità mestrina. Apre la gara Roberti all'8' con un fendente dal limite, raddoppia sempre il bomber romano, di testa, al 15' su assist di Gnago e proprio quest'ultimo chiude ogni discorso tre minuti più tardi sfruttando una frittata degna di "Mai dire Gol" della difesa del Mestre. Il resto è pura accademia. Cardellino, ex della gara, sbaglia il rigore in avvio di ripresa, ma sulla ribattuta Miccoli è un rapace e accorcia le distante. Non c'è partita e la premiata ditta Roberti-Gnago al 58' si scambiano i ruoli visti nel secondo gol e l'ex Arzignano cala il poker con il suo nono centro in campionato.

Questo il tabellino della gara:

LUPARENSE-MESTRE 4-1

LUPARENSE (3-4-3): Voltan, Montesano, Solerio, Peschiutta (57’ Mariutto), Cabianca, Beltrame (77’ Russo), Boscolo Papo, Toffanin (64’ De Leo), Gnago (70’ Rubbo), Roberti, Bussi (59’ Beccaro). All. Zironelli. A disposizione: Milan, Bia, Zanini, Cescon

MESTRE (4-4-2): Albieri, Mele (70’ Gabrieli), Politti (59’ Carini), Feltrin (79’ Scanagatta), Ndoj, Miccoli (75’ Ortega), Finazzi, Corteggiano, Pizzul (70’ D’Appolonia), Nicoloso, Cardellino. All. Zecchin. A disposizione: Pizzolato, Chin, Bortolin

Arbitro: Scarano (Romeo-Scorrano)

Reti: 8', 15' Roberti, 18’ Gnago, 53' Miccoli, 58' Gnago

Ammoniti: Rubbo, mister Zecchin, Montesano, D’Appolonia

Corner: 5-0

Recupero: 1’; 3’

Spettatori: circa 800