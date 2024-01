Serie D girone C, risultati e classifica 20°giornata: finalmente Luparense, Este giù a Treviso, pari per il Campodarsego

Giornata ricca di sorprese. La capolista Union Clodiense perde dopo mesi, questa volta in casa dell'Atletico Castegnato. Dopo due mesi e mezzo di digiuno, la Luparense trova la prima vittoria con Bagatti in panchina. 3-2 al Casée contro l'Adriese, al termine di una gara ricca di botta risposta. Blesio e Buongiorno (su rigore) vengono ripresi da Maniero e Moras, anche lui su rigore, sino all'autogol all'89' dello sfortunato Montin. I Lupi si tolgono dalle secche della zona playout e regalano il primo sorriso del 2024 al numero 1 Zarattini. l Campodarsego torna a fare punti, pareggiando al Mercante di Bassano contro gli uomini di Pontarollo. Sconfitta al Tenni di Treviso per l'Este di Pagan. Borsato e Gnago in due minuti tra il 12' e il 14' del primo tempo mettono in discesa la contesa, l'autorete di Raggio riapre una gara chiusa nel finale.

Ecco tutti i risultati della 20°giornata del campionato di Serie D girone C, terzo turno del girone di ritorno:

Atletico Castegnato-Union Clodiense 1-0 40' st Costanzo (AC)

Bassano-Campodarsego 0-0

Breno-Cjarlins Muzane 1-1 24' st Fyda (C), 42' st Vita (B)

Dolomiti Bellunesi-Mori Santo Stefano 1-1 16' st Toniolo (D), 49' st Candio (M)

Luparense-Adriese 3-2 18' pt Blesio (L), 5' st Maniero (A), 17' st rig. Buongiorno (L), 30' st rig. Moras (A), 44' st autogol Montin (A)

Monte Prodeco-Virtus Bolzano 0-0

Montecchio Maggiore-Mestre 0-0

Treviso-Este 2-1 12' pt Borsato (T), 14' pt Gnago (T), 42' st autogol Raggio (T)

Chions-Portogruaro 1-0 45' pt Valenta (giocata sabato 20/01)



La classifica aggiornata

Union Clodiense 52, Treviso 40, Dolomiti Bellunesi 35, Bassano 33, Campodarsego 32, Portogruaro 31, Este 29, Chions 26, Monte Prodeco 26, Montecchio Maggiore 26, Mestre 25,? Luparense 24, Adriese 24, Atletico Castegnato 22, Breno 19, Cjarlins Muzane 15, Mori Santo Stefano 14, Virtus Bolzano 9



Prossimo Turno: Adriese-Bassano, Campodarsego-Dolomiti Bellunesi, Cjarlins Muzane-Treviso, Este-Montecchio, Mestre-Chions, Mori Santo Stefano-Atletico Castegnato, Portogruaro-Monte Prodeco, Union Clodiense-Breno, Virtus Bolzano-Luparense