Serie D, girone C: che cosa attende le squadre padovane nel 6°turno

Derby da cuori forti tra Luparense e Campodarsego, trasferta ricca di insidie per l'Este. Nel campionato di Serie D girone C si entra sempre più nel vivo della lotta con la sesta giornata. In primo piano il derby, ma sono da guardare con attenzione Treviso-Mestre ed Union Clodiense-Cjarlins. Restando sul padovano, ecco il derby tra le formazioni di Coletti e Masitto che arrivano con stati d'animo diametralmente opposti. I Lupi carichi per le tre vittorie di fila, i biancorossi a digiuno di successi da 4 turni.

Impegno fuori casa per gli uomini di Pagan, in casa del fanalino di coda del girone, il Breno. La squadra della Bassa Padovana è a caccia dei primi tre punti lontano dal Nuovo Comunale. Ce la farà?

Questo il programma della quarta giornata di campionato, domenica 15 ottobre 2023, calcio d'inizio alle ore 15:00:



Chions-Virtus Bolzano (Anticipo di sabato 14/10)

Atletico Castegnato-Dolomiti Bellunesi

Bassano-Mori Santo Stefano

Breno-Este

Luparense-Campodarsego

Monte Prodeco-Adriese

Montecchio Maggiore-Portogruaro

Treviso-Mestre

Union Clodiense-Cjarlins Muzane

Classifica: Mestre 15, Dolomiti Bellunesi 13, Luparense 12, Union Clodiense 12, Treviso 9, Este 8, Adriese 7, Montecchio Maggiore 7, Campodarsego 6, Bassano 6, Portogruaro 5, Chions 5, Monte Prodeco 4, Mori Santo Stefano 3, Atletico Castegnato 3, Cjarlins Muzane 3, Virtus Bolzano 2, Breno 2

Le designazioni arbitrali delle tre gare delle padovane:

Luparense-Campodarsego - Arbitra Marco Schmid di Rovereto (Giannone-Nikolic)

Breno-Este - Arbitra Emanuele Ciaravolo di Torre del Greco (Infante-Rusu)