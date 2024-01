Serie D girone C, risultati e classifica 19°giornata: Este ok, Campodarsego harakiri, Luparense ancora k.o

Nel girone C della Serie D squadre padovane a corrente alternate. Nelle posizioni d'alta classifica, continua la marcia dell'Union Clodiense, 2-1 sul Montecchio Maggiore, e con lo stesso risultato, in trasferta, vincono anche il Treviso e la Dolomiti Bellunesi, rispettivamente contro Breno e Virtus Bolzano. Il Campodarsego si fa beffare al Gabbiano nel quarto d'ora finale dall'Atletico Castegnato e perde per 3-2, mentre nello scontro diretto per un posto al sole in zona playoff tra Portogruaro e Bassano finisce in parità. Fa un bel balzo l'Este con l'affermazione interna sul Monte Pro Deco, mentre continua a stentare l'Adriese, solo pari senza rete contro il Mori Santo Stefano. Crollo esterno a Mestre della Luparense di Bagatti, ora in piena zona playout.

Ecco tutti i risultati della 19°giornata del campionato di Serie D girone C, secondo turno del girone di ritorno:

Adriese - Mori Santo Stefano 0-0

Breno - Treviso 1-2 15' pt rig. Gnago (T), 33' pt rig. Vita (B), 20' st Arcopinto (T)

Campodarsego - Atletico Castegnato 2-3 3' pt autogol Mboup (AC), 15' pt Oneto (C), 18' pt Cocola (C), 30' st rig. Rusconi (AC), 41' st Costanzo (AC)

Este - Monte Prodeco 2-0 41' pt Giacomazzi, 28' st Maset (E)

Mestre - Luparense 2-0 22' st Ndreca, 45' st Carli

Portogruaro - Bassano 1-1 35' pt Raicevic (B), 4' st Nalesso (P)

Union Clodiense - Montecchio Maggiore 2-1 28' pt F. Serena (U), 37' st rig. Buratto (U), 48' st Visinoni (M)

Virtus Bolzano - Dolomiti Bellunesi 1-2 20' pt autogol Biancheri (D), 4' st Perez (D), 19' st Tardivo (D)

Cjarlins Muzane - Chions 0-1 16' st De Anna (giocata sabato 13/01)



La classifica aggiornata

Union Clodiense 52, Treviso 37, Dolomiti Bellunesi 34, Bassano 32, Campodarsego 31, Portogruaro 31, Este 29, Montecchio Maggiore 25, Monte Prodeco 25, Adriese 24, Mestre 24,? Chions 23, Luparense 21, Atletico Castegnato 19, Breno 18, Cjarlins Muzane 14, Mori Santo Stefano 13, Virtus Bolzano 8