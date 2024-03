Serie D, girone C, risultati e classifica 27°giornata: turbo Luparense, Campodarsego ed Este pari di pregio

Luparense sugli scudi, Este mezzo sorriso, Campodarsego un buon punto. Sono questi i verdetti della 27°giornata per le squadre padovane. Partiamo proprio dall'ultima citata, il Campodarsego di Masitto, in grado di impattare sul terreno amico il Treviso. Ancora una volta i biancorossi terminano la partita senza subire reti, mettendo alle corde i più forti trevigiani. Buon punto anche per l'Este in trasferta sul campo del Mestre di Giacomin. Ndreca porta avanti i veneziani a fine primo tempo, ma nella ripresa ci pensa capitan Caccin a pareggiare i conti. Vittoria molto importante per la Luparense di Bagatti, convincente in casa contro l'Atletico Castegnato con un netto 3 a 0. Tutti i gol nel primo tempo: Arduini sblocca, Calì raddoppia, Buongiorno sigla il tris. La situazione in classifica resta delicata, con un misero +1 sulla zona playout, ma questo successo potrebbe invitare i Lupi ad essere tenuamente ottimisti verso il futuro.

Ecco tutti i risultati della 27°giornata del campionato di Serie D girone C, decimo turno del girone di ritorno:



Adriese-Breno 3-1 7' pt Moretti (A), 12' pt Gioè (A), 16' pt rig. Vita (B), 23' st Petdji (A)

Bassano-Monte Prodeco 1-1 37' pt Olonisakin Taiwo (B), 40' pt rig. Chinellato (M)

Campodarsego-Treviso 0-0

Dolomiti Bellunesi-Chions 4-0 16' pt Perez, 22' pt Alcides, 42' pt Caprioni, 11' st Caprioni

Luparense-Atletico Castegnato 3-0 9' pt Arduini (L), 23' pt Calì (L), 46' pt Buongiorno (L)

Mestre-Este 1-1 41' pt Ndreca (M), 11' st Caccin (E)

Mori Santo Stefano-Montecchio Maggiore 0-6 10' pt Pavan, 28' pt Visinoni, 28' st Sperti, 39' st Medina, 43' st Sperti, 45' st Zanella

Portogruaro-Cjarlins 1-1 9' st rig. Nicoloso (P), 25' st Maletic (C)

Virtus Bolzano-Union Clodiense 0-0



La classifica aggiornata

Union Clodiense 61, Dolomiti Bellunesi 50*, Bassano 50, Treviso 48, Campodarsego 41, Este 41, Portogruaro 40, Monte Prodeco 37, Adriese 36, Mestre 36, Chions 35,​ Luparense 35, Montecchio Maggiore 34*, Atletico Castegnato 30, Cjarlins Muzane 24, Breno 24, Mori Santo Stefano 15, Virtus Bolzano 15



Prossimo Turno: Chions-Monte Prodeco, Atletico Castegnato-Portogruaro, Breno-Dolomiti Bellunesi, Cjarlins Muzane-Campodarsego, Este-Adriese, Mestre-Virtus Bolzano, Montecchio Maggiore-Luparense, Treviso-Bassano, Union Clodiense-Mori Santo Stefano