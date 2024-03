Serie D, girone C, risultati e classifica 28°giornata: crollo Luparense, beffa Este e il Campodarsego non ne approfitta

Turno splittato su due giorni nel girone C della Serie D. Per Este e Luparense sabato decisamente amaro a partire da quello degli uomini di Pagan, rimontati sul pari al 92' nel derby sentitissimo contro l'Adriese. Franzolin e Moscatelli nei primi 62' sembrano in discesa la contesa per i ragazzi della Bassa, ma non fanno i conti con l'eccellente momento di forma dei rodigini, reduci da un poker di affermazioni consecutive e protagonisti di una super rimonta nei minuti finali. Al 70' Agosti para un rigore a Moras, ma il portiere giallorosso deve arrendersi tra l'81' e il 92' alla doppietta del classe 2003 Accursi.

Va peggio, se possibile, alla Luparense di Bagatti, che perde in maniera sanguinosa lo scontro diretto con il Montecchio Maggiore. Basta una rete di Penzo al 44' per piegare la resistenza dei Lupi, sempre più invischiati nelle acque torbide dei playout. La cura Bagatti da metà novembre a oggi, a fronte di investimenti al dir poco dispendiosi, sta portando veramente pochi risultati dalle parti del Gianni Casée con appena 18 punti conquistati in 17 partite.



Trasferta senza gol per il Campodarsego di Masitto, che raccoglie un pareggio sul campo del pericolante Cjarlins Muzane. Gara con poche emozioni e per l'ottava volta in stagione i biancorossi del presidente Pagin raccolgono uno 0-0 che significa -1 dalla zona playoff.

Ecco tutti i risultati della 28°giornata del campionato di Serie D girone C, undicesimo turno del girone di ritorno:

Sabato 23 Marzo 2024



Breno-Dolomiti Bellunesi 0-3 3' pt Caprioni, 14' pt Marangon, 29' pt Tardivo

Este-Adriese 2-2 19' pt Franzolin (E), 17' st Moscatelli (E), 36' st Accursi (A), 47' st Accursi (A)

Mestre-Virtus Bolzano 1-0 46' st Caluschi

Montecchio Maggiore-Luparense 1-0 44' pt Penzo

Atletico Castegnato-Portogruaro 1-2 3' pt Costanzo (C), 25' pt Ejesi (P), 35' st K. Rossi (P)

Chions-Monte Prodeco 0-1 44' pt Biral



Domenica 24 Marzo 2024



Cjarlins Muzane-Campodarsego 0-0

Treviso-Bassano 0-1 27' st Taiwo Olonisakin

Union Clodiense-Mori Santo Stefano 2-0 2' pt Sinani, 31' pt Mauri

La classifica aggiornata

Union Clodiense 64, Dolomiti Bellunesi 53*, Bassano 53, Treviso 48, Portogruaro 43, Campodarsego 42, Este 42, Monte Prodeco 40, Mestre 39, Adriese 37, Montecchio Maggiore 37*, Luparense 35, Chions 35,​ Atletico Castegnato 30, Cjarlins Muzane 25, Breno 24, Virtus Bolzano 15, Mori Santo Stefano 15



Prossimo Turno: Adriese-Cjarlins, Bassano-Montecchio Maggiore, Campodarsego-Union Clodiense, Dolomiti Bellunesi-Treviso, Luparense-Chions, Monte Prodeco-Atletico Castegnato, Mori Santo Stefano-Breno, Portogruaro-Mestre, Virtus Bolzano-Este