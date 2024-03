Padova, Lorenzo Crisetig: «Possiamo dare di più noi giocatori»

Lorenzo Crisetig prova ad analizzare con onestà e senza giri di parole la sconfitta del Padova al Silvio Piola di Vercelli: «Nel primo tempo abbiamo concesso poco, mentre nella ripresa non abbiamo messo la stessa intensità. Non è stata una buona partita. Ci deve preoccupare la prestazione, ma ora dobbiamo focalizzarci solo sul lavoro, già a partire dalla prossima partita. È l'unica ricetta che conosco per migliorarci. La Pro Vercelli ci aspettava molto bassa e sapevamo sarebbe stata una battaglia, non solo una partita diversa rispetto a Catania. Se non dai il 200% noi dobbiamo dare ancora di più. Speravamo di fare meglio, indubbio. Dobbiamo migliorare, a mente calda mi vengono in mente solo cose negative. Domani analizzeremo il tutto e cercheremo di migliorare. Il sistema di gioco? Mi fa sorridere, perché in campo andiamo noi giocatori. Possiamo dare e fare di più. È un peccato non riuscire a trasmettere in campo quello che facciamo in allenamento. Dobbiamo resettare e cercare di tornare ad essere spensierati come in passato».