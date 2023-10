«Con il Renate gara della maturità»

Un primo posto da mantenere per il Padova, senza pensieri verso il derby di domenica contro il Vicenza, perché all'Euganeo è in arrivo l'ex Pavanel con il suo Renate. Con questo pensiero mister Vincenzo Torrente presenta in conferenza stampa la vigilia della 10°giornata del campionato di Serie C girone A.



«Stiamo bene e i ragazzi stanno recuperando. Con l'Arzignano è stata una gara intensa. Occhio al Renate perché negli anni continua a fare bene e mi sembra una squadra da trasferta. Si difendono con ordine e ripartono in contropiede. Hanno fatto 10 punti fuoricasa, non a caso. Questa è la partita della maturità dopo l'Arzignano. Domani c'è da confermarsi. La gara più importante è contro il Renate. Dobbiamo ottenere il massimo. Concentriamoci sui lombardi e confermare la nostra maturità».

Ancora focus sulla squadra di mister Pavanel: «Mi immagino una partita del Renate simile a quella di Vicenza, quandi si sono chiusi bene e ripartivano velocemente, sfruttando le occasioni. Dovremo essere pazienti e concreti. Servirà grande attenzione in difesa, perché sarà una gara fondamentale. Spero i tifosi ci possano trascinare. Loro sono forti in attacco, ma dobbiamo pensare a noi. Giocando in casa, dobbiamo sfruttare il fattore Euganeo».

Approccio da migliorare rispetto alla trasferta del Dal Molin: «Non siamo stati compassati, ma loro erano veramente aggressivi a livello fisico ed intensi. Contro l'Arzignano abbiamo sofferto da grande squadra, forse troppo, vero, ma dentro una partita ci sono tanti momenti. L'atteggiamento credo non sia in questione, abbiamo sbagliato tanto in palleggio, ma sappiamo che dobbiamo migliorare. Contro il Padova tutte le squadre fanno la partita della vita».

Le probabili scelte di Torrente: «Chi gioca dal 1'? Se stanno bene credo gli stessi di Arzignano, ma sono valutazioni che scioglierò domani mattina. Non faccio calcoli, tutto dipende dalla condizione fisica dei ragazzi. Russini, Cretella, Palombi e Liguori non recuperano, cerchiamo di averli per Vicenza, soprattutto Liguori. Dubbi sulla fascia sinistra? Si è vero. Favale e Villa sono giocatori con caratteristiche diverse, ma entrambi spingono molto. Ci penso spesso prima di fare la scelta. Stanno facendo bene tutti e due, a sinistra siamo messi bene».