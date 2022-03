Giochi e lezioni per la festa degli alberi: l'iniziativa di Donne Impresa Coldiretti

La festa degli alberi sarà celebrata il 21 marzo in diversi istituti scolastici del Veneto grazie all’iniziativa di Donne Impresa Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra in collaborazione con Fondazione Univerde.

L'iniziativa

Un tiglio, donato dalla Consulta Nazionale dei Florovivaisti, sarà piantato nella scuola primaria Petrarca di Solesino dove insegnanti, bambini e autorità locali assisteranno alla lezione promossa dalle agricoltrici di Coldiretti impegnate nel progetto di educazione 'Semi'nsegni' che prevede anche la coltivazione dell'orto didattico sotto la guida della presidente regionale Chiara Bortolas, titolo ormai guadagnato sul campo per le varie attività pratiche svolte con gli studenti di ogni ordine e grado su tutto il territorio regionale. I tutor del verde di Coldiretti, per l'occasione, illustreranno fuori e dentro le aule le caratteristiche delle piante e la loro importanza per la salute, l’ambiente e il paesaggio. L' iniziativa è giunta alla sua 22esima edizione e vuole essere importante occasione per stimolare una sana coscienza ecologica e la valorizzazione dei patrimoni naturali. La giornata nazionale è stata istituita nell’anno 2000 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dal Ministero della Pubblica Istruzione, nelle giornate del 4 ottobre (Giorno di San Francesco, Patrono d’Italia, dei cultori dell’ecologia e protettore degli animali) e del 21 marzo (Giorno di San Benedetto, Patrono d’Europa).