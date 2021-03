Vaccinazioni anti-Covid anche al Punto Prelievi dell'Azienda Ospedaliera: la novità da sabato 13

L’Azienda Ospedale/Università di Padova si è messa a disposizione a supporto dell’Ulss 6 per la vaccinazione anti-Covid.

Vaccinazione

Si apre da sabato 13 marzo il punto prelievi di via San Massimo 10, dalle ore 14 alle ore 20: previste 340 persone. Domenica 14 marzo 2021 la vaccinazione continuerà invece dalle ore 8 alle ore 20: sono previste 700 persone. La vaccinazione anti-Covid continuerà poi tutti i pomeriggi dalle 14 alle 20 per tutto il tempo necessario a vaccinare la popolazione del nostro territorio. È prevista al Punto prelievi la simultaneità di 7 ambulatori medici con 15 operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera, che effettueranno le inoculazioni. Le persone designate alla vaccinazione sono già state invitate dall’Ulss 6. L’attesa per quanti sono sottoposti a vaccinazione sarà di circa mezz’ora comprensiva di anamnesi e sorveglianza post vaccino. La disponibilità di vaccini è fornita dal Servizio Sanitario Regionale per tramite dell’Azienda Ulss 6. Il Direttore Generale Dr. Giuseppe Dal Ben, affiancando l’Azienda sanitaria territoriale in un momento di emergenza pandemica, sottolinea l’importanza della sinergia tra Enti in una collaborazione sempre più proficua.