Coronavirus, Zaia: «Il nostro Rt è sceso a 0,96, al momento avremmo dati da zona gialla»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia nel corso del consueto punto stampa quotidiano: «Secondo i nostri dati abbiamo un Rt di 0,96. Stiamo calando, potremmo anche dire che abbiamo i dati da zona gialla ma sapete che per legge sapete che il decreto nazionale prevede che le regioni rimangano arancioni o rosse fino al 30 aprile. C'è pressione ospedaliera, abbiamo realtà come l'azienda ospedaliera di Padova con molti ricoveri. Dobbiamo arrivare al giro di boa e iniziare la discesa, non sappiamo quando raggiungeremo il plateau ma faremo tutto il mese di aprile in trincea. AstraZeneca? Aspettiamo cosa dirà Aifa, ma lo scenario è che sotto i 65 anni c'è il rischio che utilizzeremo solo Pfizer e Moderna».