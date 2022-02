Causa civile per Franceschi, l'accusa è razzismo. Grafica Veneta assume diciannove lavoratori pakistani

«Loro sono un po' così. Pulizia e bellezza non fanno parte della loro cultura», è una delle frasi finite nel mirino e che hanno portato a un procedimento ai danni di Fabio Fransceschi, in seguito alle dichiarazioni rilasciate a una collega de La Stampa, in una intervista di metà ottobre dello scorso anno. L'udienza, inizialmente prevista alle ore 9, poi rinviata alle 15 è stata infine spostata al 17 febbraio alle ore 11 e 45. Dopo la burrasca dell'inchiesta di quest'estate, che ha coinvolto l'azienda di Franceschi che si avvaleva di dipendenti malpagati, vessati e sfruttati, dalla cooperativa trentina BM Service, un nuovo procedimento che coinvolge l'azienda di Trebaseleghe. E questa volta ad essere sotto accusa è proprio il grande capo.

Discriminazione

Ai danni di Fabio Franceschi quindi, una causa civile per discriminazione e violazione della normativa europea anti discriminatoria, per motivi di razza e religiosi. La causa è promossa dall’associazione Studi Giuridici Immigrazione, da Fiom e Cgil, dalla Camera del lavoro, alcuni privati cittadini e proprio dei lavoratori impiegati dalla cooperativa BM Service a Grafica Veneta. Cooperativa che come è emerso, usava metodi disumani, violenti e vessatori nei confronti di questi persone, tutte pakistane. «L’azione discriminatoria – ci spiega l’avvocato Marco Paggi che rappresenta i querelanti - si concretizza nella dichiarazione di Franceschi, “basta, non assumiamo più pakistani” rilasciata in una intervista a La Stampa. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia integra già una condotta discriminatoria e poi gli apprezzamenti ingiuriosi contenuti in quella stessa intervista, che configurano molestie di carattere discriminatorio. Entrambi i profili, disciplinati dalla normativa europea». Vedremo se il 17 Franceschi si presenterà in aula, come ci aveva assicurato il 1 febbraio quando ci siamo recati nella sede di Trebaseleghe. Oggi, martedì 8 febbraio, il manager non si è visto a Palazzo di Giustizia. C'erano però il legale dell'azienda, l'avvocato Emanuele Spata e i colleghi milanesi, legale del manager per questa occasione, dello studio BonelliErede. «Il ricorso lo abbiamo depositato a inizio dicembre, proprio per specifica azione anti discriminatoria», sottolinea l'avvocato Marco Paggi.

Assunzioni e Moschee

Intanto Grafica Veneta, dopo che nel weekend il manager Fabio Franceschi, ha fatto il giro delle sette chiese, anzi è più corretto dire moschee in questo caso, andando a incontrare la comunità Pakistana e i rappresentanti religiosi, notizia alla quale è stato dato grande risalto da tutti i media locali, ha annunciato un'altra novità: assumerà 19 lavoratori pakistani, una parte di quelli che hanno prestato servizio, ex dipendenti di Bm Service.

Adl

Alcuni a tempo intedeterminato e altri a tempo determinato. «La cosa ridicola è questa - esordisce il segretario di Adl Cobas, Stefano Pieretti - quanto hanno concordato con Franceschi oggi i lavoratori è quello che chiedevamo noi in Prefettura, a settembre. Inoltre riteniamo che questo percorso aperto da Franceschi con la comunità pachistana, che si è accorta della vicenda solo dopo sette mesi, sia semplicemente il tentativo di ripulirsi l'immagine dopo le sue dichiarazioni a La Stampa, dove diceva che erano sporchi e non capivano l'italiano, tra le altre cose. Questa decisione contraddice quello che ha dichiarato in una recente intervista, (a PadovaOggi n.d.r.), in cui diceva che avrebbe assunto solo gente che abita nei pressi dell'azienda. E' stata pure riconosciuta una piccola indennità che non rispecchia i veri valori ma riconosce che queste persone avevano lavorato a stipendi più bassi rispetto a quelli avrebbero meritato veramente».