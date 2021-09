Scivola per 200 metri durante un'escursione: elitrasportata in gravi condizioni in ospedale

Giovedì 23 settembre una 65enne di Cittadella è andata a fare un’escursione sul Monte Antander. La donna è scivolata e ha fatto un volo di 200 metri, finendo in un canale che scende verso il Bivacco Toffolon. I suoi compagni di scalata hanno dato l’allarme e mentre una squadra del soccorso alpino si preparava a intervenire l’elicottero del Suem è arrivato sul posto. I paramedici sono sbarcati con un verricello di 15 metri e hanno prestato le prime cure urgenti. Poi hanno portato la donna all’ospedale di Treviso che ora versa in gravi condizioni.

