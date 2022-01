Pioggia di messaggi di solidarietà a Palù per le minacce no vax

La solidarietà della politica al professor Giorgio Palù, presidente dell’Aifa minacciato tramite lettera da un no vax, è stata compatta. I messaggi allo scienziato sono stati tantissimi.

La solidarietà

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà ha detto: «Esprimo la mia solidarietà al professor Giorgio Palù per le minacce ricevute e la ferma condanna nei confronti degli autori del gesto. Purtroppo stiamo assistendo ad atteggiamenti folli da parte di quelle persone ‘no vax’ che pensano di esprimere il proprio pensiero attraverso minacce e gesti gravi nei confronti di scienziati, istituzioni e coloro che, in questo difficile periodo, operano nell’interesse della salute dei cittadini. Questi atti non fermeranno il loro lavoro e la preziosa attività della scienza. Sono sicuro che le forze dell’ordine riusciranno a risalire ai responsabili». Si è unito anche il senatore Udc padovano Antonio De Poli: «Condanno con forza le minacce vigliacche rivolte al virologo e presidente dell’Aifa Giorgio Palù. Stiamo dalla parte della scienza e della medicina – ha affermato – Esprimo solidarietà e vicinanza al Presidente Palù. E' importante che, soprattutto in questa fase, le istituzioni e il mondo della politica diano un segnale univoco, chiaro e preciso: medici e scienziati, da due anni, sono impegnati in prima linea in questa lotta contro la pandemia. Il linguaggio della violenza dei no vax è frutto dell'ignoranza e merita la condanna più severa da parte nostra».

Le minacce

Palù ha ricevuto una lettera di minacce scritta con il normografo nel suo ufficio di Padova. La missiva è stata consegnata a mano, a differenza di quanto accaduto ad Antonella Viola, a cui è stata spedita via posta. La sorveglianza sarà implementata e la Procura sta indagando. Della situazione si è occupato anche l’ultimo Cosp che ha fatto il punto anche sulla situazione degli hub vaccinali: sembra che siano nel mirino dei no vax. Come accaduto non più tardi di domenica al padiglione 8 della Fiera di Padova quando un 30enne ha inizialmente fatto finta di volersi vaccinare e poi si è tirato indietro, creando talmente tanto scompiglio che è stato necessario l’intervento dei carabinieri.