«Parco Colli, a quando la presentazione pubblica del Mab Unesco?»

Non smette di far discutere la candidatura al Mab Unesco del Parco Colli. Ci si chiede quando sarà pubblicamente presentato, questo dossier che tanto ha fatto discutere e che l'ente avrebbe dovuto illustrare ad autorità e pubblico a Praglia, nello splendido scenario dell'Abbazia, lo scorso 7 settembre. «Nel suo piccato comunicato stampa del 2 settembre scorso, il neo eletto presidente del Parco Alessandro Frizzarin aveva assicurato che l'incontro di presentazione pubblica del dossier di candidatura MaB Unesco, previsto per il 7 settembre all'Abbazia di Praglia, era rinviato – e non certo annullato – per consentire il perfezionamento dell'iter di presentazione del Dossier al Comitato Tecnico Nazionale MaB Unesco», fanno Christianne Bergamin e Maurizio Fassanelli, componenti del consiglio del Parco in rappresentanza delle associazioni ambientaliste.

«Sara? stato anche malizioso chi ha pensato che l'appuntamento fosse saltato per evitare imbarazzanti confronti con il pubblico, sta di fatto che, dopo un mese, e col dossier gia? avvallato dal Ministero e spedito a Parigi, siamo ancora in attesa di questo incontro. Non solo: nella pagina dedicata sul sito del parco, pur "in costante aggiornamento proprio per seguire le attivita? in via di realizzazione nel processo di candidatura" non si trova ancora il testo aggiornato e definitivo del documento», sottolineano. «Richiamare alla prudenza e alla moderazione, assicurando piena disponibilita? al confronto pacato, senza poi far seguire concrete azioni in questo senso, ci sembrerebbe un segnale preoccupante di inaffidabilita? politica, oltre che di scorrettezza sul piano dei rapporti non solo con le associazioni, ma anche con la cittadinanza. Certi che pur tardivamente, gli amministratori dell'Ente Parco vogliano mantenere la propria parola, attendiamo di sapere quando verra? fissato l'incontro per la presentazione pubblica, ormai postuma, del dossier».

Frizzarin non avrebbe molto apprezzato questa nuova iniziativa e contrattacca sostenendo che i comitati hanno fatto saltare il patto tra i sindaci che proprio il presidente dell'ente ha convocato venerdì scorso nella sede di Teolo.