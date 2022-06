1°Categoria: la Curtarolese ufficializza 6 acquisti e 2 riconferme

La Curtarolese, fresca di retrocessione dalla Promozione alla Prima Categoria, mette a segno sei acquisti e due riconferme in questa settimana molto calda di calciomercato.

Il Presidente Gentilin non sta badando a spese per mettere a disposizione di mister Di Stasio una rosa altamente competitiva per la prossima stagione. A partire dal ruolo di portiere, con l'ingaggio di Giovanni Mazzucato, classe 1998, dal Torre e a seguire con il terzino destro Eugenio Garon, sempre 1998, dall'Euganea Rovolon neopromosso in Promozione.

Sempre dal Torre provengono anche il centrale Gianluca Lazzaro, l'esterno a tutta fascia Cristiano Crisalli, il regista Cristiano Canella e la punta Jacopo Vecchi.

A completare questo pokerissimo di acquisti, ecco la classica ciliegina sulla torta, proveniente dal Brusegana, il jolly offensivo Francesco Cabianca, classe 1991.

Oltre a queste acquisizioni, per mister Di Stasio arrivano belle notizie anche dalle riconferme con i terzini Coccato e Cervasio anche il prossimo anno con la maglia rossonera della Curtarolese.