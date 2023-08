Amichevoli: Piovese-Mestrino Rubano pari e spettacolo, finisce 2-2! Convince il Pozzonovo di Sabbadin, 2-1 all'Union River

Tanti gol e tanto spettaccolo ieri al Vallini di Piove di Sacco tra i padroni di casa e il Mestrino Rubano di mister Antonio Paganin, futura protagonista del girone A del campionato Eccellenza. 2 a 2 il risultato finale, con la squadra di Graziano, un'autentica corazzata per la Promozione, apparsa già decisamente sicura dei suoi mezzi e pronta ad affrontare il campionato con le stigmate della favorita numero 1 del girone C. Molto bene, visto il periodo, anche il Mestrino Rubano, in gol con Crivellin e Tresoldi.

Continua a destare ottime sensazioni anche il Pozzonovo di Sabbadin. La squadra dell'ex nocchiero del Camisano vince in trasferta 2 a 1 contro l'Union River, squadra militante in Prima Categoria. I gol tutti nel primo tempo, con i biancazzurri molto vivaci e capaci con un 1-2 micidiale di mettere in ghiaccio fin da subito il risultato. Il solito Bernardi al 14' e Bortoluzzi al 15', rendono vana la rete di Crepaldi al 19' .

Questo il tabellino della gara.

UNION RIVER-POZZONOVO 1-2

UNION RIVER: Di Corato, Natali, Alessio, Tita, Niccolò Crepaldi, Zerbinati, Cuciurca, Cristian Crepaldi, Garbi, Vianello, Jabang. A disp. Secchieri, Gidoni, Tridello, Gabrieli, Pasello, Fathai, Buoso, Giacomo Crepaldi. All. Andrea Favara.

POZZONOVO: Belluco (19’ s.t. Venturini), Calì (1’ s.t. Violato), Convento (7’ s.t. Ruggero), Carraro (14’ s.t. Colò), Vianello, Bortoluzzi, Rizzieri, Badiello, Poncia, Bernardi (1’ s.t. Tuscia), Marzola. A disp. Gallo. All. Massimiliano Sabbadin.

RETI: 14’ p.t. Bernardi, 15’ p.t. Bortoluzzi, 19’ p.t. Cristian Crepaldi.