Cittadella, Enrico Baldini si opera di nuovo al ginocchio destro. Stagione finita?

Un altro pit stop per Enrico Baldini. Il forte talento granata torna sotto i ferri nella giornata di mercoledì alle ore 11:00 all’Ospedale Humanitas di Milano con il Prof. Volpi a causa di una lesione al menisco mediale sempre del ginocchio destro, lo stesso già operato nell’ottobre 2022 dopo la lesione del legamento crociato anteriore.

I tempi di recupero sono stimati all’incirca in un mese. Stagione finita per la punta di Gorini o i compagni gli regaleranno i playoff? Nelle prossime cinque partite si scoprirà di più. Sempre dall'infermeria arrivano notizie parzialmente confortanti sul fronte Domenico Frare. Il centrale difensivo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, ma senza lesioni legamentose o meniscali. Sicuramente il giocatore granata non riuscirà a recuperare per il Druso, ma non è escluso rivederlo parzialmente in gruppo nella settimana successiva, quella della gara con la Feralpisalò, o più facilmente contro il Como.