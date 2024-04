Cittadella, mister Gorini: «Speravo Crociata tenesse la giocata per un'altra partita! L'obiettivo più importante resta la salvezza»

Il terzo pareggio di fila non fa tornare il sorriso ad Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella, nel post partita contro il Lecco: «Mi aspettavo una partita del genere. Il campo e le condizioni atmosferiche non hanno agevolato lo spettacolo. Il Lecco, anche per abitudine a giocare su questo terreno di gioco, ha fatto qualcosa in più. Noi siamo stati bravi ad andare in vantaggio, ma ho il rammarico di avere subito il gol del pari a fine primo tempo. Crociata ha fatto una grande giocata, speravo la tenesse per un'altra partita. Poi nella ripresa abbiamo cambiato sistema di gioco perché nel primo tempo non trovavamo le distanze giuste, e senza alcun dubbio nei secondi 45' è andata meglio. Il campo non ha agevolato le due squadre, abbiamo avuto qualche occasione che potevamo finalizzare decisamente meglio. Playoff? Abbiamo fatto un girone d'andata strepitoso ed abbiamo creato delle aspettative, poi non volutamente siamo incappati in un periodo nero in cui non abbiamo trovato risultati. Ora la situazione è partita dopo partita. Pensiamo alla Reggiana e poi vediamo. L'obiettivo più importante resta la salvezza. Kastrati ha sempre fatto bene in questi anni, Maniero in settimana ha avuto un problema muscolare. Sono felice Elhan si sia fatto trovare pronto. Se mi ha sorpreso il Lecco? No, mi aspettavo un sistema di gioco simile. Crociata è bravo a muoversi tra le linee e ci ha creato qualche problema. Mettendosi a rombo siamo stati più compatti ed abbiamo rischiato meno».