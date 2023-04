Cittadella, contro il Parma una Pasquetta da vincere

Ritrovare il successo che manca da 5 partite, contro un avversario storicamente indigesto come il Parma. È questa la Pasquetta che attende il Cittadella di Gorini, in campo al Tombolato alle 15:00 per la 32esima giornata di campionato contro gli uomini di Pecchia. Dopo il pareggio contro il Modena, i granata sono chiamati a fare punti contro un avversario lanciatissimo in zona playoff, ma alle prese con qualche magagna fuori dal campo (pagamento IRPEF in ritardo a marzo che probabilmente costerà -1 in classifica ai ducali). Oggi sotto le mura passa una discreta fetta della salvezza di Perticone e compagni.

Le formazioni

Asencio K.O per una brutta distorsione alla caviglia, Frare squalificato, Ambrosino e Felicioli recuperati. Per mister Gorini la formazione è presto fatta. Kastrati tra i pali, Salvi a destra, Giraudo a sinistra, coppia centrale con Perticone (influenza per lui in settimana) e Dal Fabro favorito su Pavan. In mezzo l'unico dubbio è la posizione di Crociata: mezz'ala o trequartista? In tutti i casi a completare la mediana ci saranno Vita, Branca e Mastrantonio. In avanti confermato il tandem Maistrello-Antonucci, anche se Magrassi insidia il primo. Nel Parma out Buffon, squalificato Bernabé, si va verso il 4-3-3, con il tridente offensivo Man, Vazquez e Zanimacchia.

Il resto della giornata

Le gare di lunedì 10 aprile. Ore 12:30: Benevento-S.P.A.L. Ore 15,00: Brescia-Ternana, Cittadella-Parma, Como-Genoa, Frosinone-Ascoli, Palermo-Cosenza, Perugia-Modena, Pisa-Cagliari, Reggina-Venezia, Südtirol-Bari



Classifica: Frosinone 63, Genoa 59, Bari 53, Südtirol 52, Cagliari 46, Pisa 45, Parma 44, Reggina 42, Palermo 42, Ternana 40, Como 39, Ascoli 39, Modena 39, Venezia 36, Cittadella 36, Cosenza 35, Perugia 34, Benevento 29, S.P.A.L 29, Brescia 28